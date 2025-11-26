Topografia della quiete: le immagini sospese di Annalaura Tamburrini

La personale di Annalaura Tamburrini The place where silence begins, allestita presso la Crumb Gallery a Firenze è stata prorogata fino al 6 Dicembre in risposta ad un grande interesse da parte del pubblico, attratto da un progetto che interroga la soglia tra il corpo che percepisce e il mare che avvolge, tra la densità del rumore e l’approdo fragile del silenzio. Concepita come un’installazione immersiva, la mostra ospita le serie fotografiche Ogni agosto, Danza miope cyano e Danza miope BN creando una costellazione di immagini che sembrano emergere da una memoria liquida, come se il tempo fosse stato filtrato fino a diventare un sedimento di gesti e attese. L’elemento liquido dell’acqua diventa il tempio della memoria esaltato dal colore blu profondo presente nelle cianotipie mentre le sonorità del paesaggio di Fabio Servolo potenziano la sensazione di immergersi in un luogo intimo e silenzioso attraverso la presenza di un’eco che trasforma lo spazio percettivo in forma. L’artista infatti descrive il proprio lavoro come un rito di consuetudine: “Sono fotografie nate da gesti che ripeto da anni, un ritorno ciclico che mi permette di ritrovare un ritmo, un respiro. Le immagini mi aiutano a ricordare quel silenzio quando ne ho più bisogno”.

Il silenzio non rappresenta quindi vacuità ma materia pulsante, forma, presenza. Le opere si richiamano a vicenda attraverso una concatenazione naturale che fluisce nel percorso espositivo conducendo il fruitore in momenti di quiete e di decelerazione che convergono nella sospensione psicologica ed introspettiva. Le opere di Anna Laura Tamburrini costruiscono un territorio mentale e sensoriale da abitare in sospensione in cui la memoria della distensione accompagna lo spettatore anche oltre le pareti della galleria.