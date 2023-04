Topolino al Comicon, omaggio agli azzurri: la maga Amelia in copertina con la maglia del Napoli

In occasione della XXIII edizione di Comicon, a Napoli, e in vista dell’ormai imminente festa per lo scudetto, Topolino rende omaggio alla città e alla sua passione calcistica con una copertina appositamente disegnata dal maestro del mondo Disney italiano, Giorgio Cavazzano. L’immagine della copertina variant del numero 3518 del settimanale, disponibile al Comicon e in fumetteria, raffigura nelle vesti di calciatrice la maga Amelia, che vive alle pendici del Vesuvio, con il corvo Gennarino e uno sfondo azzurro come il mare, ma anche come i colori della squadra partenopea. Cavazzano, ‘magister’ di questa edizione del festival, sarà anche protagonista di un atteso incontro, lunedì primo maggio alle 11.30 nella Mostra d’Oltremare, con l’attore Lillo Petrolo, che tra le sue tante attività annovera anche quella di fumettista. Recentemente ha pubblicato ‘La banda delle mezze calzette’ con Lorenzo La Neve, pubblicato da DeAgostini. Comicon parte dopodomani, 28 aprile, per concludersi il primo maggio.