Torello si espande sul mercato nazionale con l’acquisto di 60 nuovi mezzi

Nata Montoro (Avellino) nel 1975 proprio dall’intraprendenza di Papà Nicola, l’Azienda conta ora numerose sedi in Italia – dodici – sia nel resto dell’Europa tra Slovacchia, Romania e Francia. I nuovi DAF XF 480 vanno quindi ad aggiungersi a un parco che conta più di 1000 veicoli immatricolati, 2000 rimorchi e più di 2000 dipendenti. Saranno utilizzati prevalentemente per il trasporto internazionale di merce fresca, punta di diamante dell’impresa campana che, tra le altre cose, è sempre più attenta alla progettazione delle consegne, un aspetto – ha precisato Umberto – in cui il rapporto con il cliente è fondamentale per sviluppare sinergie proficue e durature nel tempo. Uno slancio che, gradualmente e con tanti sforzi, ha trasformato l’azienda campana da fornitore a partner commerciale per molti dei suoi clienti.