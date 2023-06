“Rispetto la sentenza ma anticipo che una volta rese note le motivazioni, ricorreremo in Cassazione sicuri di poter far valere le nostre tesi difensive.”. Lo ha detto l’ex sindaca di Torino e oggi parlamentare del M5s, Chiara Appendino, al termine della lettura della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

