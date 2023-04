Torino-Atalanta 1-2, decide gol di Zapata

(Adnkronos) – Sconfitta in casa per il Torino contro l’Atalanta nel match valido per la 32ma giornata del campionato di calcio di serie A. La gara si sblocca al 34′ per merito di Zappacosta, abile a sorprendere Milinkovic-Savic con un tiro sul primo palo al termine di un’azione personale. Nella ripresa, al 75′, il pareggio del Toro con Sanabria, che è il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo un miracolo di Sportiello su conclusione dalla distanza di Miranchuk.

L’Atalanta non ci sta e nel finale preme per trovare il raddoppio, che arriva all’88’ per merito di Duvan Zapata. L’attaccante atalantino si invola sulla sinistra, rientra in dribbling sul destro e fulmina il portiere granata. Il punteggio non cambia più e per i bergamaschi, ora al sesto posto a 55 punti a due lunghezze da Roma e Milan, sono tre punti preziosi per la corsa al piazzamento in Champions League.