Torino, cadavere abbandonato su una panchina

Torino, 4 dic. – (Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato abbandonato ieri sera poco dopo la mezzanotte su una panchina in Borgo Vittoria a Torino, da sconosciuti arrivati in auto. Da un primo esame del medico legale, a causare il decesso, che sarebbe avvenuto cinque ore prima del ritrovamento della salma, sarebbe stato un ‘edema polmonare con conseguente scompenso cardiaco’. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale San Giovanni Bosco per l’esame autoptico, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’episodio indagano i carabinieri.