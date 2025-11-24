Torino Film Festival, a Redgrave il premio Fondazione CRT 43TFF

Torino, 24 nov. (askanews) – Una delle più straordinarie interpreti del panorama cinematografico e teatrale internazionale, Dame Vanessa Redgrave sarà insignita del Premio speciale Fondazione CRT 43TFF. Dopo la premiazione, verrà proiettato in anteprima mondiale il suo ultimo film che la vede protagonista, “The Estate”, thriller diretto da Carlo Gabriel Nero che riunisce sullo schermo l’attrice e suo marito Franco Nero. Il riconoscimento è dedicato alle personalità del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo che, con il loro talento, hanno reso grande quest’arte in Italia e nel mondo.

“La carriera straordinaria di Dame Vanessa Redgrave rappresenta un esempio raro di qualità artistica e impegno civile – ha dichiarato la presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi – con il Premio speciale Fondazione CRT intendiamo rendere omaggio a quelle personalità, come la protagonista di questa edizione, capaci di contribuire in modo autentico alla crescita culturale e alla diffusione del valore dell’arte. Questo riconoscimento conferma il ruolo della Fondazione nel valorizzare la cultura come motore di crescita e di relazioni, in un dialogo costante con il TFF, che da sempre sosteniamo, e con le istituzioni che contribuiscono ad arricchire la vitalità del nostro territorio”.

Il direttore artistico del TFF Giulio Base ha dichiarato: “Sono felice che il Premio speciale Fondazione CRT anche quest’anno celebri il meglio del cinema planetario e vieppiù lieto che fra le molte stelle presenti al TFF sia stata scelta Vanessa Redgrave, una delle più grandi attrici del mondo”.

La cerimonia di consegna a Vanessa Redgrave del Premio speciale Fondazione CRT da parte di Giampiero Leo, Consigliere e Coordinatore della commissione Arte e cultura, welfare e territorio della Fondazione CRT, si terrà domani, martedì 25 novembre, alle ore 21:45 al Cinema Romano, prima della proiezione di “The Estate”, alla presenza di Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente Presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema, e del direttore artistico del TFF Giulio Base.