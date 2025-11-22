Torino Film Festival, Castellitto porta il suo “Zorro” al cinema

Roma, 22 nov. (askanews) – Sergio Castellitto ha presentato “Zorro – Un eremita sul marciapiede” in anteprima mondiale nella sezione Zibaldone del Torino Film Festival. Un film che ripercorre il tour del suo spettacolo riportato in teatro dopo molti anni, un monologo, scritto da sua moglie Margaret Mazzantini, su un uomo normale che perde tutto e si ritrova per strada, con riflessioni sul significato dell’esistenza e sulla solitudine.

“Uno spettacolo nato tanti anni fa – ha raccontato Castellitto – avevo voglia di tornare a teatro e chiesi a Margaret di scrivere un testo. Lo spunto le venne da un barbone che era sempre accanto a un supermercato a Roma, in Prati, che a volte era gentile e a volte ci insultava. Fu un successo, ebbe un’accoglienza inaspettata e durante il Covid, mentre eravamo isolati in campagna, mi capitò in mano quel testo e rileggendolo mi resi conto che era ancora molto attuale e sembrava scritto per l’oggi”.

“É stato come un richiamo riportarlo a teatro, poi è venuta la voglia di girare un film mentre ero in tour per l’Italia”, ha spiegato ancora. “La solitudine di quel personaggio oggi è ancora più pericolosa, mi sono reso conto che non c’è differenza tra un artista, un clochard e un attore; l’attore è come un viandante che si aggira nelle città italiane e poi riparte, quindi quello che metto in scena è il racconto di una doppia solitudine. La solitudine è qualcosa che appartiene a tutti, tutti abbiamo avuto almeno una volta il bisogno di appoggiarci a un muro e lasciarci andare. Per me Zorro è un eroe”.

Sergio Castellitto ha anche ricevuto il premio Stella della Mole durante la serata d’apertura della 43esima edizione del TFF. “Dei premi alla carriera bisogna sempre sospettare, possono apparire dei prepensionamenti, invece vanno ricevuti come forma di responsabilità per il futuro, io ho sempre pensato che te li devi meritare dimostrandolo uno o due anni dopo averli ottenuti” ha commentato.