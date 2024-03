Torino, giovane ferito a colpi di machete: gamba amputata, un fermato

(Adnkronos) – E’ stato fermato dalla squadra mobile di Torino con l’accusa di tentato omicidio un giovane italiano poco più che ventenne ritenuto il presunto responsabile del ferimento a colpi di machete nel capoluogo piemontese, di un giovane 24enne, aggredito ieri mentre stava spostandosi su un monopattino. La vittima, secondo la ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da due uomini in motorino, uno dei quali sceso dal mezzo lo avrebbe colpito più volte alla gamba sinistra che i sanitari sono stati costretti ad amputare nel corso di un delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella notte.

Il sospettato è stato localizzato in un albergo del capoluogo piemontese e portato in questura per essere sentito dagli investigatori. Ancora in fase di accertamento le motivazioni del gesto, così come sono ancora in corso le ricerche del complice. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.