Torino Tech, Pecoraro Scanio: Italia investa su giovani

“E innovazione”

Roma, 27 set. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital dalla TechWeek e dalla conferme Ecodigital di Torino lancia un appello al governo per investire su giovani, innovazione e ricerca” in dieci anni oltre 1.200.000 giovani sono andati all’estero soprattutto per creare e imparare innovazione. L’Italia investe dieci volte meno di altri grandi paesi europei su startup e innovazione. Serve una svolta perché dobbiamo vincere la sfida della rivoluzione Ecodigital “.