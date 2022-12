Torna a casa la stella della pallacanestro statunitense Griner: negoziato il suo rilascio in Russia

È atterrato un paio di ore fa, in Texas, l’aereo che ha riportato negli Stati Uniti Brittney Griner, la stella della pallacanestro statunitense che si trovava in carcere in Russia con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti. L’amministrazione Biden ha negoziato il suo rilascio, in cambio della liberazione di un trafficante di armi russo, Viktor Bout, che ha scontato 11 anni di una condanna a 25 anni negli Stati Uniti. Griner, 32 anni, era stata arrestata a febbraio all’aeroporto di Mosca – per il possesso di cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish, che in Russia è vietato – e condannata ad agosto a 9 anni di carcere, da scontare in una colonia penale. Il presidente statunitense Joe Biden ha detto che Griner “è di buon umore”, ma avrà bisogno di “tempo e spazio per recuperare”.