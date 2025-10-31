Torna a crescere il mercato delle auto in Europa, Italia quarta tra major market





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato europeo delle auto a settembre registra una crescita significativa, con 1.236.876 immatricolazioni e un incremento del 10,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi nove mesi dell’anno la crescita è stata di 9.928.527 unità, in aumento dell’1,5% rispetto alle immatricolazioni di gennaio-settembre 2024. Nonostante il recupero, i volumi rimangono tuttavia inferiori ai livelli pre-pandemia. I cinque principali mercati europei chiudono il mese di settembre in crescita. La Spagna guida l’espansione, seguita da Regno Unito e Germania. L’incremento per l’Italia è stato del 4,2% nel mese, ma si registra una flessione del 2,9 per cento nei primi nove mesi dell’anno. Mentre la Francia si ferma a un modesto +1% a settembre ma perde il 6,3% nel secondo caso. Questa dinamica consolida per l’Italia la quarta posizione tra i major market. Sul fronte delle vetture ricaricabili però il nostro Paese continua a mostrare un ritardo cronico rispetto agli altri grandi mercati europei. I dati sono stati resi noti da Unrae. L’associazione ritiene che sia giunto il momento per trasformare l’interesse verso la mobilità elettrica in domanda stabile, grazie a incentivi strutturali, una politica industriale di lungo periodo e la revisione della fiscalità delle auto aziendali.

abr/gtr