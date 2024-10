Torna, dal 26 ottobre a Napoli il Roller Skating festival

Conto alla rovescia per gli amanti degli sport a rotelle: il Roller Skating Festival trasformerà il 26 e 27 ottobre il lungomare Caracciolo in una grande pista di pattinaggio a cielo aperto dove professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, spettacoli ed esibizioni. Alla presentazione della manifestazione, che si è tenuta questa mattina a Palazzo San Giacomo, ha preso parte l’assessora allo Sport Emanuela Ferrante. Sono intervenuti il ​​delegato provinciale Coni Napoli Agostino Felsani, il presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici Campania Francesco Rossi, il presidente della Federazione Italiana Sporti Invernali Antonio Barulli e gli organizzatori Rossella Montagna e Tommaso Conte. La seconda edizione dell’evento più importante del centro sud per gli sport rotellistici è organizzata dall’Asd OneLine Skating School e dall’Ads Sebs Fiera dello sport. La è ad ingresso gratuito e aperto a quanti vorranno provare ed approfondire questa manifestazione culturale. Spazio anche per le discipline incluse, con istruttori certificati a disposizione nei due giorni. Sette le gare previste, tra gare federali e gare dimostrative. Fiore all’occhiello di questa edizione del Roller Skating Festival è la prima maratona europea master di pattini in linea. È possibile consultare il programma completo dei due giorni collegandosi al sito Rollyskatingfestival.it. «Il nostro impegno è dare spazio a tutti gli sport – ha affermato l’assessora Ferrante – con l’obiettivo di farli conoscere ai ragazzi e anche agli adulti. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, torna il Roller Skating Festival che è un’altra occasione per godere delle bellezze di Napoli e praticare sport. È un connubio che portiamo avanti e che sarà anche un po’ la caratteristica di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Tutto questo valorizzando l’aspetto sociale della pratica sportiva, che è l’elemento che ci ha consentito di conquistare il titolo». «Abbiamo previsto aree dedicate alle diverse discipline, dall’hockey al pattinaggio artistico, e ci sarà una zona in cui sarà allestito uno skate park in cui i ragazzi potranno dar vita ad acrobazie ed evoluzioni. Oltre alle gare e ai trofei regionali – ha spiegato Tommaso Conte – ci saranno spazi dedicati a chi vuole avvicinarsi agli sport rotellistici, con dei maestri federali che insegneranno l’approccio giusto». «In occasione di questa seconda edizione del Festival – ha aggiunto Rossella Montagna – per la prima volta si terrà a Napoli un campionato europeo di pattini in linea, una vera e propria Champions di questa disciplina. Avremo due giorni di full immersion nelle attività sportive.Chi vuole avvicinarsi agli sport rotellistici potrà venire a trovarci alla Rotonda Diaz e provare le nostre discipline». (