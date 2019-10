A Napoli The Big Hack, la maratona di programmazione per sviluppatori, startupper ed esperti di media

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 torna a Napoli “The Big Hack – Hacknight@Museum”, promosso dalla Regione Campania e realizzato da “Maker Faire Rome – The European Edition 4.0″ con Sviluppo Campania e in collaborazione con l’Università Federico II”. Nel complesso museale dei Santi Marcellino e Festo, patrimonio della ‘Federico II’, si terrà la quarta edizione della maratona di programmazione rivolta a sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startupper, studenti ed esperti di comunicazione per trovare soluzioni e progetti concreti in ambiti strategici e diversificati. ‘The Big Hack’ è l’appuntamento tradizionale promosso dall’Assessorato all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania che coincide con l’apertura dell’anno accademico della Apple Developer Academy e che si inserisce nella strategia regionale di promozione e diffusione delle competenze digitali, in particolare presso i giovani per avvicinarli allo studio delle discipline scientifiche.

Le challenge sono lanciate da: Regione Campania, Centro Ricerche di Fca, Acea, Almaviva, Consorzio Clara-Cisco, Electrolux, Eni, Healthware, Merck, Soresa-Azienda ospedaliera dei Colli, Tecno-Museo di Capodimonte, Trenitalia-Ferrovie dello Stato. Ciascun promotore metterà in palio un premio da assegnare al team vincitore della propria sfida: quest’anno il montepremi complessivo ammonta a più di 30mila euro tra buoni di acquisto, servizi business oriented e viaggi per importanti eventi tecnologici internazionali. Tutte le challenge saranno anche diffuse attraverso la piattaforma di Open Innovation della Regione Campania, un vero e proprio marketplace dell’innovazione, l’unica in Italia a consentire anche agli enti pubblici di esprimere una propria domanda di nuove tecnologie e soluzioni coinvolgendo soggetti quali imprese, startup, università e centri di ricerca.

I lavori inizieranno alle 9.30 del 5 ottobre con la registrazione dei partecipanti e la presentazione delle challenge lanciate da ciascun promotore. Alle 12 si darà il via alla maratona che terminerà alle 15 di domenica 6 ottobre. Durante tutta la maratona i partecipanti saranno seguiti da un gruppo di mentor che avrà il compito di supportare i team dal punto di vista tecnico e di assisterli nello sviluppo dei progetti. Ogni promotore sceglierà poi il team che ritiene abbia più soddisfatto i requisiti della propria challenge. Oltre alla presenza di speaker d’eccezione, quest’anno si terrà un Laboratorio di Artificial musical intelligence che prevede una sessione dimostrativa realizzata attraverso l’interazione tra un musicista dal vivo, Alex Braga, e un algoritmo previsionale in grado di interpretare in tempo reale l’attività umana e adeguarsi alla sua improvvisazione.