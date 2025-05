Torna a Paestum il Salone della dieta mediterranea: il programma e gli ospiti della IV edizione

Il Dmed – Salone della Dieta Mediterranea, giunto alla quarta edizione, torna a Paestum negli spazi del Next (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio). L’evento, ideato e promosso dal Consorzio Edamus, si conferma il principale forum nazionale dedicato alla valorizzazione della Dieta Mediterranea come modello culturale, sociale, nutrizionale e ambientale.

Dal 30 maggio al 1° giugno al Dmed saranno coinvolti oltre 300 ospiti tra studiosi, artisti, divulgatori, cuochi, rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo, delle comunità locali, con talk, cooking show, spettacoli, laboratori, ricerche e incontri scientifici.

“L’obiettivo di questa quarta edizione – spiega Emilio Ferrara, presidente del Consorzio Edamus – è quello di rendere il DMED sempre più un luogo vivo di connessione tra saperi, territori e comunità. La Dieta Mediterranea non è solo un modello alimentare ma uno stile di vita e una visione culturale da tutelare, promuovere e innovare. In un tempo in cui sostenibilità, salute e coesione sociale sono sfide globali, il DMED vuole essere un laboratorio permanente di futuro”.

Il Dmed è anche luogo di confronto tra territori e istituzioni. Tra le adesioni istituzionali dell’edizione 2025 figurano: Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Alberico Gambino, europarlamentare; Marco Cerreto, membro della XIII commissione agricoltura della Camera dei Deputati; Attilio Pierro, membro della XIII commissione agricoltura della Camera dei Deputati; Franco Picarone, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Bilancio Regione Campania; Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Carmine Cicala, Assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata; Domenico Giannetta, componente Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili e Presidente Commissione speciale di vigilanza della Regione Calabria; Fabio Leone, dirigente del Servizio Qualità e Marketing Brand Sicilia, Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell”Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’ Agricoltura; Michele Cammarano, presidente Commissione Aree Interne della Regione Campania; Angelo Barone, presidente della consulta nazionale dei distretti del cibo; Andrea Volpe, consigliere regionale Regione Campania; Andrea Badursi, Presidente di Italia Ortofrutta; Rosanna Mazzia, presidente Borghi autentici d’Italia; Gennaro Velardo, vicepresidente Consorzio Edamus; Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia; Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento.

Oltre all’ampliamento del lavoro fatto nel 2024 per il Manifesto della Dieta Mediterranea, grazie alla ricerca Doxa Bva, commissionata dalla Fondazione Edamus, di poche settimane fa sulla dieta mediterranea percepita dagli italiani, novità di quest’anno sarà il Dmed Award. Parliamo di un vero e proprio premio consegnato tra le mani di personalità di spicco del mondo della cultura, della ricerca scientifica, della cucina, della politica, dell’ecologia, del giornalismo, che si è contraddistinto per la promozione e valorizzazione della Dieta Mediterranea. Premiati quest’anno saranno l’ex ministro all’ambiente Ermete Realacci, il sottosegretario Luigi D’Eramo, il direttore e fondatore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi, lo chef stellato Peppe Guida, il maestro pasticciere Sal De Riso, i giornalisti Luciano Pignataro, Leonardo Ciccarelli e tantissimi altri.

Tra gli ospiti più attesi Maria Grazia Cucinotta, che porterà al Dmed la sua esperienza alla guida della serie Amazon Prime “Mediterranean Melodies”, un viaggio affascinante tra cultura, storia e tradizioni delle terre bagnate dal Mediterraneo. Accanto a lei, un cast ricco di protagonisti del mondo gastronomico e culturale, come: i registi Manetti Bros, la food creator e volto di Gambero Rosso Giusi Battaglia, l’attrice Debora Caprioglio, l’attore comico Roberto Ciufoli, l’attore italo-americano Vincent Riotta, la chef Antonella Ricci, la food creator Francesca Gambacorta, la chef italo-rumena Dorina Burlacu e tantissimi altri chef, food creator, talent del mondo della TV e del cinema.

Ad accompagnare i tanti ospiti sul palco ci saranno diversi giornalisti, come il volto di Rai1 Tinto, la presentatrice del Gambero Rosso e Rai Barbara Politi, il giornalista del TgR Campania Giuseppe De Caro, la giornalista de “Il Sole 24 Ore” Maria Rosaria Sica, la voce di Radio Punto Zero Stefania Sirignano.

Il programma scientifico sarà realizzato da enti d’eccellenza come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi di Salerno, Federico II di Napoli, Università della Basilicata, Technoscience. Tra le voci scientifiche di rilievo: Augusto Orsini, Matteo Antonio Russo, Stefania De Pascale, Giovanni Quaranta, Luigi Montano, Patrizia Lusi e Teresa Del Giudice.

In primo piano: il progetto HOHLI – Healthy Oceans, Healthy Lives, che lega ambiente marino, pesca e salute umana; il talk sul cibo nello spazio con Franco Malerba, primo astronauta italiano, che racconterà le sfide dell’alimentazione in orbita e l’evoluzione del cibo per missioni spaziali di lunga durata; l’anno accademico 2025/2026 del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno; la tavola rotonda su distretti del cibo e innovazione rurale; l’approfondimento promosso dai Borghi Autentici d’Italia; il talk dedicato ai PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura per promuovere le eccellenze territoriali nella Dieta Mediterranea; il talk dedicato al ruolo dei distretti del cibo negli ecosistemi dell’innovazione delle aree rurali.

Grande spazio sarà dato anche al coinvolgimento delle nuove generazioni: durante il DMED sarà premiato il concorso nazionale “Dieta Mediterranea: l’orgoglio della tradizione italiana parte dai giovani”, indetto dalla Fondazione Edamus in occasione della Giornata del Made in Italy e rivolto agli istituti di istruzione superiore di secondo grado. Un’iniziativa che mira a rafforzare la consapevolezza dei giovani sul valore culturale, ambientale e sociale della Dieta Mediterranea, stimolandone la creatività e il protagonismo.

Sempre durante la quarta edizione del Dmed si terrà la seconda edizione del Campionato della Pasta Fatta a Mano, che vedrà concorrere chef, cuoche, cesarine e appassionati da ogni regione d’Italia e dall’estero, sfidarsi sul piatto più identitario della tradizione italiana: la pasta fresca.

Ogni sera, inoltre, il Dmed avrà la sua conclusione musicale grazie alla musica, alla danza e all’energia del SounDmed. In un crescendo di contaminazioni sonore tra folk, pop e radici mediterranee, protagonisti saranno: il cantore pellegrino Vincenzo Romano; la musica popolare di Marianna Ricciardi Ensemble; l’esplosiva cantautrice napoletana Dada, con la prima data nazionale dopo l’uscita del suo primo album “Core in fabula”; il cantautore Napoleone, prima data dopo l’uscita dell’album “Moderno Italian Touch”.

Altra novità di quest’anno sarà Radio Tv DMED, un network di emittenti radiofoniche e televisive da più regioni d’Italia che racconteranno l’evento “in diretta dal Mediterraneo”. Partner del progetto Radio Tv DMED, guidato da RCS 75, sono: Radio Club 91; Radio One; Canale 100 La Radio; Tele One; Radio Cinque; Radio Valentina; Radio Quinta Rete; Radio Luna.

Il Dmed 2025 è un grande laboratorio interdisciplinare, che guarda all’intero bacino mediterraneo e interpreta la Dieta Mediterranea come chiave di lettura del presente e motore di sviluppo futuro. Il tutto nel solco delle 5P dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.

Il Dmed 2025 è organizzato con il supporto della BCC Campania Centro e della Camera di Commercio di Salerno. Al DMED è stato oltre riconosciuto il patrocinino del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Campania, Regione Sicilia, Regione Calabria e Regione Basilicata, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Associazione Borghi Autentici di Italia, Coldiretti e di numerosi altri enti nazionali e locali.

Tra i partner a sostegno della manifestazione: Ortomad, Zwilling Ballarini, Ricrea, Sacar e le organizzazioni di produttori Terra Orti, Amico Bio, Aoa, Assofruit, La Deliziosa, componenti del progetto di internazionalizzazione Italian Fruit Village