Torna a Procida il Raduno Jazz Manouche: concerti gratuiti, jam session, masterclass e artisti da tutta Europa

di Alessandra Del Prete

L’isola capitale della cultura continua a parlare il linguaggio dell’arte e della bellezza. Dal 6 all’8 giugno 2025, torna il Raduno Jazz Manouche di Procida, una delle manifestazioni più attese dagli amanti della musica dal vivo, giunta alla sua ottava edizione. Nata nel 2017 da un’idea del chitarrista procidano Alessandro Butera, la rassegna è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento per la scena jazz manouche internazionale.

Tre giorni di musica completamente gratuita, dislocata tra i luoghi più iconici dell’isola: dalla Corricella a Terra Murata, dalla Chiaiolella fino a Marina Grande, con un programma che intreccia concerti, masterclass, jam session e momenti di convivialità che fanno della musica uno strumento di connessione autentica.

Il Raduno, che sin dalle origini si distingue per la sua vocazione partecipativa e inclusiva, ospiterà musicisti provenienti da tutta Europa, tra cui il prestigioso Andreas Unge Quartet (Svezia), il Daniele Corvasce Trio (con la partecipazione di Alfredo Pumilia ed Edoardo Petretti), il collettivo partenopeo Psychè, e il progetto Kandiraki, tra jazz, folk e sonorità mediterranee.

Un’isola in musica: il programma

L’apertura è affidata al suggestivo scenario della Corricella, venerdì 6 giugno, con il concerto serale dell’Andreas Unge Quartet. Sabato 7 si apre con una masterclass di Gustav Lundgren, seguita da una jam session conviviale a Chiaiolella, un aperitivo jazz al tramonto nella terrazza del Castello di Terra Murata, e il gran concerto serale in Piazzetta Guarracino con il Daniele Corvasce Trio.

La domenica si chiude con un doppio concerto sulla Spiaggia della Lingua: prima Psychè, poi Kandiraki, a suggellare il legame tra mare, ritmo e improvvisazione.

In calendario anche una masterclass di Daniele Corvasce e momenti musicali diffusi per tutta l’isola. Non mancheranno gli inviti alla partecipazione attiva del pubblico, che potrà prenotare presso le strutture coinvolte per i momenti più conviviali – come i pranzi musicali o gli aperitivi – ma sempre con accesso libero e nessun biglietto richiesto.

Un festival di comunità

“La musica non ha bisogno di palchi, solo di cuori pronti ad ascoltarla”, spiega Alessandro Butera, anima e direttore artistico dell’iniziativa. “Questo Raduno è un sogno collettivo, reso possibile grazie al supporto del Comune di Procida e alla rete di realtà locali. È un invito a vivere la musica come strumento di libertà, connessione e creatività.”

In un’epoca in cui molti festival rincorrono nomi e numeri, il Raduno Jazz Manouche di Procida rimane un modello di autenticità e coerenza, dove la musica è al centro, e l’isola diventa lo scenario vivo e pulsante di un’esperienza umana prima ancora che artistica.