Torna Agrodoc a San Valentino Torio, giovedì 16 maggio la presentazione alla Rai di Napoli

Sarà presentata giovedì 16 maggio nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in Viale Guglielmo Marconi 9, la seconda edizione di Agrodoc 2024, “quattro giorni di proiezioni di documentari, musica e teatro (con la partecipazione di Rai Documentari, Rai Campania, Rai Radio Live Napoli, Rai Italia e Tgr Campania) che avranno per teatro, dal 29 maggio al 1° giugno, la piazza Amendola di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Alla conferenza stampa intervengono Antonio Parlati, direttore del Cptv Rai Campania; Francesca Oliva, vice direttore di Rai News; Gianluca Casagrande, responsabile Promozione Rai Documentari; Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio; Francesco Comunale, direttore artistico; Michela Carrara, responsabile Rai Radio Napoli; Antonio De Matteo, attore in Mare Fuori.