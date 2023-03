Torna Baridanza, talenti da tutt’Italia in cerca di visibilità. Iscrizioni fino al 25 marzo

di Massimiliano Craus

Il Sud della danza torna a far parlare di sé con la 27esima edizione del Baridanza, attesissimo evento coreutico a tutto tondo. In scena al Teatro Anchecinema dal 14 al 16 aprile, Bari porterà a teatro in tre giorni centinaia e centinaia di talenti provenienti da ogni parte d’Italia con la speranza di una vetrina. E baridanza ha sempre garantito esperienze full immersion con visibilità nazionale. E Mario Beschi, il direttore artistico della kermesse, è pronto a ripartire da zero per la ventisettesima volta. Sabrina Brazzo ed Andrea Volpintesta saranno rispettivamente la regina ed il re della danza a Bari, infatti i due storici interpreti del Teatro Alla Scala di Milano saranno protagonisti al cospetto delle sei sezioni di danza classica, contemporanea, modern, hip-hop, musical, showdance group. La data di scadenza per le iscrizioni è il 25 marzo per cui, in questo ultimissimo mese, si potranno aprire le porte dei sogni che solo Baridanza potrà regalare. “Dopo questi due anni difficili anche per noi – riflette il direttore artistico – è venuto il momento di tornare a lavorare seriamente e serenamente. Dobbiamo rimboccarci le maniche tutti e riprenderci la grande danza, almeno quella a cui sono abituati qui a Bari in questi tanti e tanti anni di Baridanza. E in questo momento abbiamo scelto una coppia della danza rassicurante e di grande spessore come quella rappresentata da Andrea e Sabrina.” Anche quest’anno dunque non potevano mancare i grandi nomi e la progettualità sul lungo termine, affidando proprio alla celebre prima ballerina del Teatro Alla Scala di Milano la presidenza della commissione. Una danzatrice che a Milano ha ballato l’intero repertorio a disposizione suo e del grande pubblico che l’ha amata. Accanto a lei ci sarà dunque il compagno di vita Andrea Volpintesta, anche lui esponente di spicco con ruoli da primo ballerino del Teatro Alla Scala di Milano e del Teatro Municipal di Rio de Janeiro, nonché co-fondatore dello Jas Art Ballet proprio con in coppia con la Brazzo. Accanto a loro l’artista a tutto tondo in TV e teatro Francesca Di Maio ed i super professionisti dell’hip hop internazionale quali Jean Marie Etienne e Laurent Minatchy. Tutti impegnatissimi in un calendario fitto della tre-giorni al Teatro Anchecinema di Bari, da venerdì 14 a domenica 16 aprile: il primo giorno si esibiranno i giovani talenti senior, musical e showdance group. Sabato si avvicenderanno invece i talenti junior e hip hop senior con la domenica riservata ai mini junior. Uno spettacolo nello spettacolo, dunque, con l’indispensabile sostegno della Regione Puglia e del CSI Centro Sportivo Italiano, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. “Non ci resta che tornare a calcare il palcoscenico del Teatro Anchecinema e riassaporare il gusto della scena – chiude Mario Beschi – e continuare a programmare eventi sempre più promettenti per guardare all’Europa. Nel frattempo, in vista del termine delle iscrizioni del 25 marzo di questa 27esima edizione di Baridanza, si su suggerisce di visitare il sito internet della manifestazione, telefonare allo 0805240346, 3245690918 o scrivere all’indirizzo email dedicato info@nevergiveup.academy.