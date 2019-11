Torna Colour Inside, ecco Flame: arte, moda, danza e gastronomia all’HBTOO di Coroglio

Flame, in programma venerdì 29 novembre presso l’HBTOO di Coroglio a Napoli (start ore 21,30), è il nuovo special event dell’esclusivo ciclo di appuntamenti “Colour Inside”, ideato da Simona Tagliaferri, in cui arte, moda, musica, danza e gastronomia saranno assoluti protagonisti per una notte, sullo sfondo di una magica atmosfera.

Professionisti affermati si esibiranno in uno show straordinario e in una location suggestiva quale l’HBTOO, club dinamico fuori dagli schemi tradizionali, fonte di contaminazioni culturali e ispirazione di nuove forme espressive, ma anche spazio sinergico per una cucina fusion, associata a differenti tradizioni come il finger food e i primi piatti offerti dall’HBTOO, il sushi firmato Yesu, la dolceria di Cuori di sfogliatella, la cioccolateria by Gallucci Mario ed il point coffee firmato Caffè del Re.

Obiettivo della serata è offrire agli ospiti momenti esclusivi attraverso un viaggio multisensoriale di musica, arte, danza, moda ed eccellenze gastronomiche con le rispettive degustazioni. Il tutto sullo sfondo di un allestimento “flame”, arricchito dalle spettacolari esibizioni dei ballerini professionisti della Prodancers, talenti versatili che spaziano dalla danza moderna all’Hip Hop capitanati dal coreografo Genny Matt, unico italiano selezionato per il Dap Festival di Pietrasanta, con esperienze in Rai e Mediaset e collaborazioni con artisti del calibro di Kylie Minogue agli MTV Europe Music Awards di Edimburgo nel 2003, Fiorello, Raffaella Carrà e altri.

A presentare l’evento sarà Paola Mercurio, conduttrice tv dalla femminilità sensuale ed elegante. Previsti inoltre artisti circensi e modelle, accompagnati dal sound eclettico degli EasyChic Orchestra, la prima orchestra elettrosinfonica attiva sulla scena Club europea. Fondata da Luca Giordano nel 2010, si tratta del primo esperimento di Orchestra House Music Elettroacustica in cui vengono scelti performer di matrice sia jazzistica – improvvisativa che classica. Tutti insieme offriranno nuove e seducenti emozioni insieme con il Dj Set di Duccio Bocchetti, Dario Guida e Stefano Scarselli. Dulcis in fundo, il fashion show con moda e bellezza che si misceleranno in una passerella di stile e sicuro appeal curata dalla Clarence Management che regalerà una serata piena di emozioni firmata da Sael e Sartoria Cacciapuoti.

Altri partner dell’iniziativa: Allestimenti Ares Lacatena, Performances Circensi, Make up Antonio Riccardo Accademy, Hair style Team Leo, Costumista Roberto Savarese, Grafica Eurograf, Comunication manager Christian Key, Art photography Gianni Cirillo e Mario Agozzino, Videomaker Gianmarco Argenzio, Art Director Rossano Nava. E ancora: Radio Ibiza, Biblò, Smeraglia Luxury Clinic, Licia Abet, Sael, Sartoria Cacciapuoti, Penelope, Planet Travel, Gioielleria Ciardulli Estetica Uomo Viviana, Omovies, Napoli gay friendly, Wys running specialist, Bet1, Naoniis, Cortese, Caffè del Re, Gaan clubbing concept, Team Leo, Mac & Grill, Passione di Sofi’.

Dress code: women in red, men in black.