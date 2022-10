Torna Federico II Job Fair, oltre 100 aziende italiane ed estere al Career Day dell’ateneo napoletano

Torna Federico II Job Fair, il Career Day dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, un evento dedicato a tutti gli studenti e laureati dei 26 Dipartimenti e delle 4 Scuole dell’Ateneo per facilitare l’incontro tra le realtà aziendali e i giovani federiciani.

Giovedì 13 ottobre, dalle 9,30, nel Complesso di San Giovanni a Teduccio, in corso Protopisani, 70, oltre 100 aziende nazionali e internazionali prenderanno parte alla manifestazione con i responsabili delle risorse umane pronti a incontrare i laureandi e i laureati della Federico II.

La manifestazione da reali e concrete opportunità agli studenti. È possibile, infatti, candidarsi attraverso una piattaforma che permette di selezionare le aziende che più interessano tra le partecipanti, a seconda dei propri studi, delle proprie competenze e passioni. Valutati i curricula, le aziende possono invitare gli studenti a sostenere un colloquio ‘one to one’ nella sede universitaria di San Giovanni il giorno dell’evento.

L’iniziativa mette insieme le aziende tra le più grandi del panorama nazionale e internazionale, difficilmente riunite contemporaneamente negli stessi spazi, e contempla tutti gli insegnamenti dei tanti corsi di laurea, rispettando l’animo generalista dell’Ateneo. Le aziende partecipanti coprono, infatti, tutte le aree di studio, dando ai giovani che guardano al futuro con grandi aspirazioni la possibilità di realizzare i loro sogni.

La partecipazione è aperta a tutti, basta accedere alla pagina Federico II Job Fair presente nella sezione placement del sito di orientamento della Federico II e registrarsi scegliendo le realtà a cui inviare il proprio curriculum vitae.

Per iscriversi sono sufficienti solo pochi passaggi:

Accedere alla piattaforma eventi e iscriversi all’evento Aggiornare il CV per permettere alle aziende di visionare il profilo personale Selezionare, tra l’elenco delle aziende partecipanti, le realtà che si desidera incontrare Andare su Federico II Job Fair.

Una manifestazione dai grandi numeri che vede il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili; dell’Anno Europeo dei Giovani; della Regione Campania; del Comune di Napoli; del Comune di Caserta; del Comune di Salerno; della Città di Portici; della Camera di Commercio di Napoli; dell’Unione Industriali di Napoli.

È possibile registrarsi e candidarsi fino al 12 ottobre.