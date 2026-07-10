Torna “Felicità” su Rai 2. Il napoletano Pascal Vicedomini lancia “la stagione della pace”

Ciccio Graziani padrino della prima puntata. Tra gli ospiti Andrea Delogu, Ema Stokholma, Paolo Belli, Noa e Stefano Lucchini

Riparte da Napoli la nuova sfida televisiva di Pascal Vicedomini. Il giornalista e produttore napoletano torna su Rai 2 con la settima edizione di “Felicità”, in onda da sabato 11 luglio alle ore 12, con sedici appuntamenti dedicati ai valori della cultura, dello sport, dello spettacolo e del dialogo. Il sottotitolo della nuova stagione, “La stagione della pace”, racchiude il messaggio che accompagnerà l’intero percorso editoriale del programma.

Protagonista della prima puntata sarà Ciccio Graziani, campione del mondo 1982, padrino della nuova edizione, che racconterà il calcio come linguaggio universale capace di unire popoli e generazioni.

Accanto a lui, Andrea Delogu, protagonista di una stagione di successo tra televisione e radio e prossima alla conduzione dei Tim Summer Hits su Rai 1; Ema Stokholma, volto di Rai 2 e Radio2; Paolo Belli, impegnato nel tour estivo prima del ritorno di Ballando con le Stelle; e l’artista israeliana Noa, collegata da Firenze dove è in corso il Re-Imagine Peace Festival, testimonianza internazionale di dialogo attraverso la musica.

Sul fronte delle relazioni economiche internazionali interverrà Stefano Lucchini, presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy, mentre cultura, impresa e Made in Italy saranno rappresentati da Massimo Coppola, direttore Cultura di Intesa Sanpaolo, e da Giovanni Acanfora, presidente di Givova.

Spazio anche alla gastronomia con gli chef Daniele e Danilo, mentre il professor Pietro Lorenzetti proporrà il tradizionale approfondimento dedicato al benessere, agli stili di vita e alle nuove generazioni.

Torna inoltre Maylin Aguirre, la modella italo-cubana che accompagnerà il pubblico tra interviste, incontri e collegamenti con gli ospiti della trasmissione.

«La stagione della pace non è uno slogan, ma un impegno editoriale che accompagnerà tutte le sedici puntate del programma», sottolinea Pascal Vicedomini.

Giunto alla sua settima edizione, “Felicità” conferma così la propria vocazione a raccontare un’Italia che vuole ripartire dal confronto, dalla cultura, dallo sport e dalle storie capaci di unire, proponendo una narrazione positiva dell’attualità attraverso i protagonisti del mondo dello spettacolo, dell’economia, dell’informazione e della società civile.

A mio avviso questa versione è molto più efficace per le agenzie: apre subito con Napoli, Pascal Vicedomini, Rai 2 e Ciccio Graziani, cioè gli elementi più forti dal punto di vista giornalistico, e solo dopo entra nel dettaglio della puntata.