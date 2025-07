Torna Giffoni Sport: campioni, inclusione e benessere al centro della seconda edizione dal 17 al 25 luglio

Una seconda edizione ancora piu’ avvincente per Giffoni Sport che torna in occasione della 55esima edizione del Giffoni Film Festival. Dal 17 al 25 luglio, il format accoglierà campioni, dirigenti, leggende e realta’ sociali per un viaggio tra ispirazione, benessere, inclusione e prevenzione. A inaugurare la sezione Sport di Giffoni sara’ Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e presidente del Napoli, seguito da incontri, tra gli altri, con la campionessa paralimpica Bebe Vio, la star dell’Nba Simone Fontecchio, il campione del mondo nell’82 con la Nazionale italiana di calcio Giuseppe Bergomi, il pilota con una lunga esperienza nel Motomondiale Andrea Dovizioso, la Head of Audiovisual Productions di Fondazione Milano Cortina 2026 Livia Draghi e Andy Diaz, atleta delle Fiamme Gialle, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campione mondiale indoor a Nanchino 2025 e campione europeo indoor ad Apeldoorn 2025. E, poi, ancora tanti altri protagonisti dello sport nazionale e internazionale. Cuore pulsante delle attivita’ sara’ la Lete Sport Arena, ospitata nel Parco Hollywood, dove si svolgeranno allenamenti e dimostrazioni con il supporto di varie Federazione sportive. Spazio anche al dibattito con i Lete Sport Talks, trasmessi e raccontati da Sky Sport e Now Tv. “Giffoni conferma il suo grande impegno per lo sport, ma soprattutto per il benessere dei ragazzi”, sottolinea il direttore generale Jacopo Gubitosi, anticipando che “Giffoni Sport non sara’ solo conoscenza e pratica sportiva ma anche affrontare temi del benessere sociale attraverso un viaggio lungo nove giorni”.