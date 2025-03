Torna il Campania Teatro Festival: dal 13 giugno al 13 luglio, 150 eventi e “Battiti per la pace”

Torna il Campania Teatro Festival, pronto a dare il via alla sua diciottesima edizione, la nona diretta da Ruggero Cappuccio. Dal 13 giugno al 13 luglio la rassegna multidisciplinare, realizzata con il sostegno concreto della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, ritrova la sua collocazione estiva e soprattutto le sue tradizionali sezioni (Internazionale, Prosa Nazionale, Progetti Speciali, Cinema, Musica, SportOpera, Letteratura, Mostre e Osservatorio). Un’offerta ricca di appuntamenti da non perdere, con più di 150 eventi programmati in 31 giorni, con 68 debutti assoluti. Una vera festa del teatro, unica in Italia, che si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura ed è parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association). “Battiti per la pace” è lo slogan di questa edizione, a testimonianza del ruolo sociale che l’arte può e deve esercitare, veicolando le giuste pulsazioni emotive e l’ossigeno vitale per ogni democrazia. Un’aria nuova, non solo drammaturgica, che si potrà respirare in 8 teatri napoletani (Mercadante, Nuovo, Sala Assoli, Sannazaro,Trianon, Politeama, Galleria Toledo e Teder), in 6 spazi di Palazzo Reale (Teatro di Corte, Cortile delle Carrozze, Galleria del Genovese, Cortile d’Onore, Giardino Romantico e Biblioteca), ma anche nella Villa Campolieto di Ercolano, al Fiordo di Furore (Sa), nel teatro Verdi e nella Sala Pasolini di Salerno, nel Centro Sociale Colonna e nei Bipiani di Ponticelli, nel teatro dell’Istituto Colosimo e nella Chiesa di Donnaregina Vecchia a Napoli, nella località di Foresta a Tora e Picilli (Ce), nel teatri Mulino Pacifico e Comunale di Benevento, nel Parco Urbano Pinetamare di Castelvolturno (Ce), nel Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa). Anche quest’anno il Maestro Mimmo Paladino donerà al Festival la sua arte e l’immagine grafica della rassegna.