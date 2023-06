Torna il Fantasy Day, da venerdì a domenica a Villa Bruno di San Giorgio a Cremano

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (NA) torna Il Fantasy Day, il Festival del Fantastico ad ingresso gratuito che quest’anno ha come tema la trasmutazione. Il Fantasy Day è organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR, nata nel 1997. Quest’anno il Fantasy Day è un progetto incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” – “San Giorgio M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi”. Tre giorni in cui dalle 10 alle 23 youtuber famosi, fumettisti e illustratori, doppiatori, scrittori, attori, registi, sceneggiatori, crew di K-pop, artisti, e tante associazioni di settore aspettano il pubblico di tutte le età. Il Fantasy Day, dalla sua nascita – nel 2007 – registra un successo sempre crescente di pubblico e si differenzia dalle altre manifestazioni per la grande cura nella scelta delle attività proposte. Tra gli ospiti di prestigio di quest’anno anche Alessio Puccio, “voce italiana” di Harry Potter. Tante le collaborazioni importanti, ne citiamo una per tutte: la Scuola Italiana di COMIX di Napoli.

Tra le tante novità di quest’anno il weekend dedicato al Signore degli Anelli, gli youtuber del momento tra cui Sedia a 2 Gambe e Paride The Pruld, la prima edizione del Fantasy Day Film Festival, diretto dal regista Salvatore De Chiara, con incontri e laboratori di sceneggiatura e di scrittura. Un’altra area gettonatissima è l’area K-pop dove arriverà la tv coreana DGDG STUDIO, il canale youtube ufficiale gestito da KBS Cheongju, Korean Broadcasting System, il servizio pubblico di radiotelevisione della Corea del Sud. La DGDG Studio realizzerà un servizio specifico sul programma K-pop del Fantasy Day. Altre aree presenti al festival: l’area Incontri con scrittori, fumettisti, doppiatori, illustratori. L’Aperifantasy invece è un momento di incontro condotto dalla scrittrice Monica Zunica; presenti anche l’area dedicata alle Mostre d’Arte e ai laboratori artistici, l’area live painting e illustratori, la postazione Press and Meet & Greet a cura di Paquito Catanzaro e Pino Cuozzo con talk e interviste, l’area Kids con tanti laboratori ludico – creativi, l’area Games con i videogiochi del momento, i giochi vintage e i giochi di ruolo in anteprima nazionale. Infine, arriva anche la realtà virtuale e l’immancabile gara Cosplay.

