Torna il Galà dei Delfini d’Argento, al Tennis Club Napoli Bluduemila premia le eccellenze: ecco i vincitori

Dopo cinque anni di fermo, grande ritorno del Galà dei Delfini d’Argento. Così Bluduemila – Associazione Italiana a Sostegno dello Sport – ha salutato il suo venticinquesimo compleanno, nella costante tutela dei Valori dello Sport “sano” da trasmettere alle nuove generazioni: ed è ai giovani che é stata dedicata questa edizione speciale del consueto appuntamento con le Eccellenze del territorio.

Sport certamente, ma anche arte, cultura e spettacolo, con un pizzico di mondanità, sono stati gli ingredienti di una ricetta ormai collaudata per festeggiare questo importante “traguardo”, presso il glorioso Tennis Club Napoli, che pure quest’anno ha voluto ospitare la manifestazione.

Tantissimi gli amici che hanno posato davanti al banner dell’evento, per lo scatto-ricordo di Edoardo De Campora, prima di gustare l’aperitivo negli eleganti saloni del Circolo. Ad accoglierli, il presidente di Bluduemila Marco del Gaiso con la moglie Pia, come sempre coadiuvati dalle instancabili “BluGirls” e dalla discreta “protezione” della New Police Security.

Una serata di festa, quella condotta dalla autorevole professionalità della giornalista Serena Albano, che quest’anno ha potuto contare sulla collaborazione dei giovani blu: dal diciottenne Gaetano Maria Morace, a Fabrizio e Francesca Cosconati ed a Tilia Miranda. Dopo i saluti di rito ed un accenno alla concomitante giornata della lotta contro la violenza alle donne, il presidente del Gaiso ha ringraziato i tanti sostenitori della iniziativa e dato il via al video “Dove eravamo rimasti?”, approntato da Canale 8 per rievocare i momenti più salienti della pregressa edizione.

È stata quindi la volta degli attesi Delfini d’Argento.

Riconoscimenti alla giovane attrice Elena Funari per l’interpretazione de “La Stoccata vincente”, storia di Paolo Pizzo (campione del mondo e delfino d’argento 2011), premiata, col presidente, dal Ct della nazionale di spada dell’epoca Sandro Cuomo e dal direttore di Canale8 Toni Iavarone, all’artista Annalaura di Luggo (Arte, Ambiente e Solidarietà) premiata dalla curatrice d’arte Cynthia Penna, al regista Pappi Corsicato (Napolinelmondo) premiato da Maria Chiara Aulisio, Pia del Gaiso e Paola Miranda e alla simpaticissima e poliedrica Marisa Laurito (carriera), premiata dalla presidente di Canale8 Lilli Albano, da Annalisa de Paola, dal direttore dei Tg regionali RAI Antonello Perillo e dal lirico Filippo Morace.

Momento toccante quello della consegna del Delfino al campione paralimpico Andrea Maria Quarto (Campionipersempre), incursore mutilato a seguito di un attentato in Iraq, decorato con medaglia d’oro al valore della Marina e poi diventato campione del mondo paralimpico di Power Lifting.

La presentazione del valoroso atleta è stata affidata alla bella e brava Francesca Cosconati, mentre del commento tecnico si è fatto carico il giornalista sportivo Marco Lobasso. L’Atleta è stato premiato dal presidente nazionale USSI Gianfranco Coppola e da quello della F.I.N. Paolo Trapanese.

Chiusa tra gli applausi la fase istituzionale, si é passati ai piani superiori col buffet delle grandi occasioni allestito da Terrazze Caracciolo, come sempre arricchito dagli inimitabili latticini di Torre Lupara e quest’anno dai pregiati vini di Vigne Irpine.

Poi nuovamente nei saloni delle feste, velocemente riconvertito dall’ineccepibile personale del T.C.Napoli, in attesa dei dolci generosamente offerti dalla pasticceria Liccardo e da Espresso Napoletano, e della tradizionale lotteria di mezzanotte, ad ascoltare la voce calda di Enzo Toscano accompagnato dal Dj Marco Romagnoli, sotto i puntuali scatti di Edoardo De Campora e di Roberto Lino (il CardioFlash). Applauditissimo il “fuori programma” di Filippo Morace.

Grande estrazione tra l’entusiasmo degli ospiti, dei preziosi omaggi di Cilento, Marinella, I Borbone, Checco Russo gioielli, Enfasi gioielli ed Annalaura di Luggo, per finire con la crociera messa in palio da MSC Crociere, storico estimatore dell’attività di Bluduemila. Ogni premio è stato accompagnato da una interessante pubblicazione di Nicola Pesacane, professore di araldica.

Puntuale il sostegno all’Associazione del Delfino anche dal gruppo medico-sanitario Farbo, da Talenti (agenzia del lavoro con 15 sedi in Italia), da Arec e dagli studi legali de Ruberto e del Gaiso, da Art 1307 e da Arcimare, da SMC (Scientific Medical Company), da Travel Assistance e dalle testate RAI, Il Mattino, Il Roma, Il Denaro e I’M.

Tra gli ospiti della serata, Vincenzo Farbo, Domenico e Adele Orabona, Marinì Ajello, Annalisa ed Enzo de Paola, Laura Caico, Renato Rossi ed Eva Presutti, Olindo Preziosi e Fabrizia Satta Flores, Michele e Paola Miranda, Massimo e Marina Calò, Fiorella Cannavale di Lauro, Enzo e Gemma Cappello, Franco Alberto e Caterina Mottola, Mario e Teresa Falanga, Rosario Bianco, Marco e Susy Funari, Carlo ed Elena Guerriero, Nico Serao e Nicòl del Gaiso, Roberto Donatella e Roberto Maria Lino, Pietro Marzano e Fabiana Montefusco, Jacopo Peruzzi e Mara Scopetta, Alberto Martucci e Annamaria Sadutto, Nicola Pesacane e Carmela Bianco, Francesco Russo e Chiara Verde, Achille Lauro e Isabella Miranda, Carmelo ed Annamaria Bongiorno, Alberto Coppo ed Emilia Pontillo, Nando e Maria Luminoso, Lorenza e Antonella Mazzeo, Stefania del Gaiso, Mario d’Onofrio e Titti Troianiello, Serena Amabile, Ugo e Roberta Cilento, Raffaele de Luca Tamajo e Fulvia Pastore, Massimo e Maria Niola, Antonio Coviello e Serena Serao, Vincenzo del Gaiso, Saverio Cicala e Adele Vairo, Renato Rossi, Pasquale Pilla e Claudia Buffolano, Adriano Morelli, Fulvio e Antonella Cosconati, Paolo de Biase e Angela Renga, Leone Romano e Adele Rossi, Aldo e Anna Pezza, Ciro e Carmensita Ranaulo, Antonio Fullin e Rosemarie Iadicicco, Nicola Coppola e Domenico Polzone, accompagnati da una nutrita schiera di giovanissimi dai 18 anni in su.

