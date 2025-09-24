Torna il grande concerto per le donne con UNA NESSUNA CENTOMILA

Milano, 24 set. (askanews) – Domani, giovedì 25 settembre, Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà l’evento, già sold out, UNA NESSUNA CENTOMILA, il concerto straordinario in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Lo show sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5.

Giunta alla sua terza edizione, UNA NESSUNA CENTOMILA arriva per la prima volta al Sud Italia. Una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti.

Con Annalisa, Ariete, Bigmama, Brunori sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi d’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili. E con la partecipazione amichevole di Amadeus.

Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione, ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner saranno devoluti 500.000, ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti proposti dai centri, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze: – Calabria – Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, Cosenza – 50.000 euro

– Calabria – Centro Antiviolenza Mondo Rosa, Catanzaro – 50.000 euro

– Campania – Associazione Arcidonna Napoli – 50.000 euro

– Friuli Venezia Giulia – G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste – 50.000 euro

– Lombardia – Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia – 50.000 euro

– Lombardia – Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano – 50.000 euro

– Puglia – Associazione Io Sono Mia, Bari – 50.000 euro

– Sardegna – Associazione Donne al Traguardo, Cagliari – 50.000 euro

– Sicilia – Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa – 50.000 euro

– Sicilia – Telefono Rosa Sicilia, Catania – 50.000 euro