Torna il Job Virtual Fair Unina: Graded a caccia di quattro nuovi profili professionali

Più di 3.200 studenti iscritti, 207 aziende, 105 posizioni aperte: sono i numeri del “Virtual Job Fair”, format creato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II di Napoli per avvicinare gli studenti alle aziende. Anche quest’anno l”Career Day” è tornato in edizione digitale con un evento di presentazione che si è tenuto giovedì 22 aprile. Tra le aziende presenti Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, che ha partecipato con l’ingegnere Davide Capuano, R&D Specialist dell’azienda, presentando i punti di forza dell’azienda, in una fase di sviluppo crescente, i progetti in cantiere e i profili professionali attualmente ricercati. Circa 90 le prenotazioni già registrate su jobservice.unina.it, il canale dell’Ateneo Federiciano dedicato al mondo del lavoro, per quattro posizioni aperte: Ingegnere per Ufficio Tecnico – area progettazione; ingegnere per Ufficio R&D; ingegnere per supporto commesse facility internazionale; profilo economico/amministrativo per supporto commesse facility internazionale. E’ possibile candidarsi sull’apposita piattaforma fino al prossimo 10 maggio.Successivamente la Federico II organizzerà i colloqui con i singoli candidati.