Torna il Lions Day Napoli: a Piazza Plebiscito visite mediche gratuite, musica e giochi per bambini

Torna il 14 aprile “Lions Day Napoli”, una giornata all’insegna dell’amicizia, dell’allegria…ma soprattutto della prevenzione gratuita. A Piazza del Plebiscito saranno allestiti 5 camper medici per fare prevenzione diabetologica, cardiologica, oculistica, senologica, nutrizionale, audiometrica, ambliopia, colon retto ed esami del sangue con donazione all’Avis. I camper saranno aperti al pubblico dalle ore 10 fino alle ore 18. E’organizzata dal Lions Club Distretto 108 Ya, con il governatore Pasquale Bruscino e la responsabile per la Campania Elena Di Gennaro, con il patrocinio di Regione Campania, del Comune di Napoli e della Protezione Civile regionale. Nel corso della giornata, sempre nell’ottica della prevenzione, grazie all’ausilio di volontari della stessa protezione civile regionale, saranno illustrate le buone pratiche da seguire per mitigare i rischi naturali. In particolare saranno distribuiti i materiali della campagna di comunicazione “Io non rischio” dedicati ai Campi Flegrei e al Vesuvio.



Prevista anche l'installazione di un palcoscenico dove si alterneranno animatori e gruppi musicali, e dove ci saranno i saluti istituzionali da parte del Governatore dei Lions e delle istituzioni cittadine. Per i più piccoli, invece, sarà allestito uno spazio dedicato con gonfiabili grazie alla partecipazione del Csc (Centro Sportivo Campano). Inoltre saranno installati a forma di semicerchio 14 gazebo che ospiteranno l'Associazione dei Diabetici Gi.Da., l'Odv, la Cooperativa Eva che assiste le donne vittime di violenza, i cani guida, e altri sostenitori dell'iniziativa.