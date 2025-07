Torna il Positano Teatro Festival, omaggio a Luca De Filippo. A Mariangela D’Abbraccio il Premio Annibale Ruccello

Si aprirà con un omaggio all’attore e regista Luca De Filippo, a dieci anni dalla prematura scomparsa, la XXII Edizione del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, diretto da Antonella Morea e ideato da Gerardo D’Andrea, in programma dal 26 al 28 luglio. Nella prima serata dell’edizione 2025, il cui tema scelto è Il suono della memoria, andrà infatti in scena lo spettacolo in versi e parole di Eduardo De Filippo, dal titolo “Si te parlo me parlo…“, un concerto-recital che si compone di un’alternanza di scritti, lettere, poesie e poesie cantate musicate dal M° Antonio Sinagra, che allora realizzò su commissione dello stesso Eduardo. In scena il virtuosismo dell’attrice e cantante Lalla Esposito, in compagnia dell’artista Lello Giulivo e dal cantante Michele Simonelli, accompagnati musicalmente da Ciro Cascino al pianoforte e da Alessandro Tumolillo al violino. Al termine dello spettacolo sarà consegnato il Premio Annibale Ruccello all’attrice Mariangela D’Abbraccio, protagonista al fianco di Luca De Filippo in Napoli Milionaria, per la regia di Francesco Rosi, e, diretta da Liliana Cavani, un’ottima Filumena Marturano. Ma il festival offrirà un tributo anche ad altri due grandi protagonisti, Fred Buscaglione, uno dei primi grandi crooner della musica italiana, un artista divenuto punto di riferimento per il teatro canzone, a cui gli autori Peppe Miale Di Mauro e Mario Gelardi hanno dedicato lo spettacolo “L’ultima corsa di Fred”, diretto da Peppe Miale, e interpretato da Massimo De Matteo, (il 27 luglio), e Roberto De Simone, genio assoluto della musica, del teatro e della cultura, a pochi mesi dalla sua scomparsa, con lo spettacolo “Maestro” Cantiamo il Naniana (il 28 luglio).

