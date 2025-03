Torna il Premio Danza Carlo Gesualdo, parata di stelle ad Avellino

di Massimiliano Craus

Mancano pochi giorni a veder le stelle della danza. Eh sì, al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino dal 20 al 22 marzo tornerà il Premio Danza Carlo Gesualdo, nato nel 2022 da un’idea di Guendalina Manzi e la direzione artistica di Fabrizio Esposito. Un premio trasversale a tutte le arti in una location che si presta ad una full immersion coinvolgendo giovani talenti ed acclamate stelle della danza. Anche quest’anno la direzione artistica ha giocato tutte le carte a propria disposizione per intercettare le esigenze artistiche del popolo della danza ed il palato di un pubblico che si aspetta sempre di più. “Proprio per queste ragioni siamo onorati di avere al nostro fianco la figura della sindaca Laura Nargi e dunque il patrocinio del Comune di Avellino – spiega alla stampa il direttore artistico Fabrizio Esposito – e naturalmente non ci vogliamo far sfuggire l’occasione per alzare sempre di più l’asticella della qualità rispetto al passato. Io e l’ideatrice del premio Guendalina Manzi vogliamo un evento di portata nazionale con scelte condivise con i nostri consulente gala Giuseppe Picone e responsabile gala Fabio Gison. Con questa quarta edizione vogliamo raggiungere nuovi traguardi e condurre il nostro premio nel novero dei più attesi e visitati d’Italia”. Come nelle corde di Fabrizio Esposito, già interprete del Teatro di San Carlo di Napoli, il programma ambizioso come sempre, partendo forte già da giovedì mattina con le masterclass tenute dai protagonisti ospiti di questa quarta edizione: l’etoile internazionale e già direttore della compagnia di balletto del Teatro di San Carlo di Napoli Giuseppe Picone; il prolifico ed eclettico artista modern Aniello Schiano di Cola; Enrico de Marco, star dell’hip hop con formazione all’estero e professionista anche in TV; Max Savatteri, artista trasversale al mondo della danza e protagonista, insieme a Riccardo Esposito, ad un evento nell’evento. Infatti, nella stessa giornata di giovedì, saranno indette le audizioni gratuite per “Academy in Paris”, nuovissimo progetto in seno al Premio Danza Carlo Gesualdo. Max Savatteri e Riccardo Esposito saranno chiamati a selezionare trenta giovani talenti per una settimana di agosto con lezioni multidisciplinari tra musei, mostre e spettacoli a Parigi. Ma ovviamente non è tutto. Nella tre-giorni della kermesse il pubblico, gli artisti e gli appassionati potranno tuttavia godere della mostra fotografica “Vieni a ballare con me” su Pina Bausch, allestita da Alessandra Rosa, ad memeriam del marito Francesco Carbone, fotografo della Tanztheater Wuppertal. Il secondo giorno del Premio Internazionale Danza “Carlo Gesualdo” prenderà il via alle 11 con lo spettacolo di balletto contemporaneo e neoclassico del progetto Formazione @motion con “Romeo e Giulietta 2.0”, regia di Fabrizio Esposito con le coreografie di Fabrizio e Riccardo Esposito con Luisa Clemente, riservato alle studentesse ed agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Avellino. L’intenso venerdì prevede anche il concorso internazionale per solisti e pas de deux con anche un ricco premio di 1000 euro alla miglior coreografia offerto dallo sponsor Tracksidelab, che verrà assegnato in occasione del gran gala di sabato 22 marzo. Una giornata che chiuderà la quarta edizione del Premio e che il pubblico potrà godere appieno. Infatti, oltre al concorso nazionale per gruppi, ci sarà anche il momento del salotto con “Incontro con……Giuseppe Picone e Viviana Durante”, rivolto ai giovani talenti impegnati ai concorsi, che si terrà nella sala conferenze del Teatro Carlo Gesualdo alle ore 19. Infine il Gran Gala delle stelle internazionali ed i tanti premi alla carriera. L’occasione del gala sarà unica per il grande pubblico atteso ad Avellino, ormai abituato a conoscere da vicino etoile provenienti dalle maggiori compagnie del mondo. Quest’anno calcheranno il Teatro Carlo Gesualdo Nina Samadashvili ed Oleh Lihai dell’Opera di Tbilisi, Julian Mackay della Bayerische Staatsoper ed Elisabetta Tonev del Dutch National, Claudia D’antonio e Salvatore Manzo del Teatro di San Carlo di Napoli, Giulio Diligente del Finnish Ballet, Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni dell’italianissima Phisical Dance. E poi spazio ai premi. A cominciare da Viviana Durante, Premio alla Carriera; Mvula Sungani, Premio alla Difffusione Danza; Salvatore Manzo, Premio alla Eccellenza; Giulio Diligente, Premio mentre il Premio al Giornalismo settore Danza a Raffaella Tramontano. Per maggiori info visitare il sito internet ufficiale della manifestazione.