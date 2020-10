Torna il Premio Sepe: tra i vincitori Manfredi, Scudieri, Di Mare e Laurito. Sabato la cerimonia col Cardinale

Il Covid non ferma il Premio Sepe. Sabato prossimo, 17 ottobre 2020, avrà luogo la nona edizione del Premio istituito dall’arcivescovo di Napoli Crescenzo Sepe e organizzato dal Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) e dal suo presidente Michele Cutolo. L’evento si svolgerà nel Centro Congressi Federico II, in via Partenope 36, a Napoli, a partire dalle ore 9,30 con presenze ridotte del 60% e con tutti i Dpi previsti dal protocollo Covid-19, secondo le istruzioni impartite dalla Università Federico II e del protocollo vigente.

“L’iniziativa – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – ha lo scopo di celebrare le personalità partenopee che si sono distinte in campo artistico, scientifico, culturale ma soprattutto sociale. Una giornata dedicata a tutti coloro che danno lustro internazionale e nazionale ai valori campani. Sarà ovviamente presente l’arcivescovo ta di Napoli Crescenzo Sepe. L’evento sarà moderato da Massimo Milone (Direttore Rai Vaticano) e vedrà la partecipazione di ospiti illustri fra i quali gli onorevoli Mario Turco, Ettore Rosato, Cosimo Sibilia e il Presidente di Sport e Salute, avvocato Vito Cozzoli”.

“Verranno assegnati – prosegue la nota – sia premi che riconoscimenti. I premiati saranno: Franco Di Mare (direttore Rai3), Gigi D’Alessio (cantautore), Gaetano Manfredi (ministro dell’università e della ricerca), Maurisa Laurito (attrice, cantante e showgirl) e Paolo Scudieri (imprenditore e Personaggio dell’anno 2020 eletto da FORUMAutoMotive). I riconoscimenti verranno invece conferiti a: Antonio Sergio (proprietario Gambrinus), Vania De Luca (giornalista Rainews24), Cosimo Sibilia (presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio), Annamaria Colao (docente Università Federico II e vincitrice del Geoffrey Harris Award 2020) e Maurizio Di Mauro (direttore Ospedale dei Colli Monaldi Cotugno e Cto).

Sia i premi che i riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria scientifica accuratamente selezionata dal MCL. Per citare lo stesso Cardinale Sepe “il premio è un richiamo a valori di cui abbiamo estremamente bisogno. Queste persone testimoniano attraverso la loro vita, in diversi campi, la volontà di superare ostacoli. A Napoli sono tante le eccellenze, le persone che hanno saputo superare le difficoltà e riaffermare i valori diventando maestri di vita per i giovani”. La cerimonia di consegna dei premi, al termine della tavola rotonda su “Economia, Sport e Salute nell’epoca Covid”, sarà condotta da Simona Pisano in collaborazione con Paola Pisani Massamormile.