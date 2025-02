Torna il Premio Sergio Staino – Pitoon: un concorso per valorizzare l’arte rupestre con fumetti e animazioni

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, è online il bando per partecipare alla 2ª edizione del Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon , la rassegna dedicata al grande fumettista, vignettista e giornalista toscano che si terrà nei giorni 8 – 9 – 10 ottobre 2025 a Breno (Brescia).

Il Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon è aperto a illustratori, vignettisti e cartoonist di qualsiasi nazionalità, luogo di origine o residenza, di età compresa tra i 18 e i 50 anni. La partecipazione è gratuita e prevede due sezioni: la prima è dedicata a fumetti, vignette, striscia o illustrazioni che reinterpretano l’arte rupestre camuna in chiave creativa e contemporanea; la seconda riguarda cartoni animati ispirati ai “pitoti” della Valle Camonica, le antiche incisioni rupestri riconosciute come patrimonio dell’umanità.

Ogni candidato può partecipare a una sola sezione, presentando un unico elaborato, che dovrà essere inedito e mai pubblicato. Le candidature saranno aperte dal 18 maggio al 15 luglio 2025 e gli elaborati dovranno essere caricati tramite il modulo web disponibile sul sito ufficiale del Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon , dove è possibile trovare ulteriori dettagli e scaricare il bando completo: https://www.premiostaino-pitoon.it/.

La giuria del Premio Nazionale Sergio Staino, presieduta da Ellekappa (Laura Pellegrini) e Bruna Pinasco Staino, e composta da Ilaria Staino, Michele Staino, Joshua Held (fumettista e cartoonist), Paolo Hendel (attore e rappresentante dell’Associazione Bobo e Dintorni), Bruno Luverà (fumettista, giornalista Rai e scrittore), Maicol&Mirco (fumettista), Sergio Secondiano Sacchi (Architetto e Direttore artistico del Club Tenco), Laura Scarpa (illustratrice, fumettista ed editrice), Vanna Vinci (illustratrice e fumettista), Cinzia Terlizzi (giornalista Rai) e Nini Maria Giacomelli (Responsabile Artistica del centro Culturale Teatro Camuno), selezionerà, tra le opere regolarmente pervenute, quelle più meritevoli. Le opere scelte potranno essere incluse in una mostra o diventare oggetto di una pubblicazione.

L’esito delle selezioni sarà comunicato sul sito ufficiale entro il mese di agosto. Per ogni sezione, al vincitore verrà assegnato un premio in denaro di 1.000 euro, un soggiorno di 3 giorni in Valle Camonica per due persone e una targa. La cerimonia di premiazione è prevista nel mese di settembre, nell’ambito del Festival “Dallo Sciamano allo Showman”.

Il premio, promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal Centro Culturale Teatro Camuno di Breno nell’ambito del progetto Pitoon – Pitoti in Cartoon, è dedicato alla memoria di Sergio Staino, rinomato fumettista, vignettista, giornalista e regista, che dal 2003 ha generosamente collaborato per la promozione della Valle Camonica sia nel contesto delle varie edizioni del Festival “Dallo Sciamano allo Showman” che nell’ambito dei laboratori didattici e formativi previsti dal progetto “Pitoon (Pitoti in Cartoon)”. L’obiettivo è valorizzare opere che reinterpretano il racconto del legame tra l’uomo e la natura e l’arte rupestre camuna attraverso vignette, strisce, illustrazioni satiriche e cartoni animati.