Torna il Ravello Festival, grandi orchestre e solisti di fama nel cartellone della 73a edizione

Si va dall’Accademia nazionale di Santa Cecilia alla Filarmonica della Scala passando per la Royal Philharmonic Orchestra. Con loro solisti e bacchette eccellenti tra cui Daniel Harding, Yuja Wang, Myung-Whun Chung, Stefano Bollani, Kent Nagano e Michael Spyres. È quanto offre ques’anno il cartellone del Ravello Festival, giunto alla 73/a edizione, in programma dal 6 luglio al 25 agosto. Sono quindici i concerti organizzati dalla Fondazione Ravello, guidata dal presidente Alessio Vlad con la direzione generale di Maurizio Pietrantonio e la direzione artistica di Lucio Gregoretti, realizzati grazie al sostegno della Regione Campania. “Abbiamo come primo obiettivo – spiega Vlad, presentando il cartellone di quest’anno – di assicurare un livello di qualità che onori il luogo e la tradizione di uno dei più antichi festival italiani”. Il festival si apre domenica 6 luglio (ore 20) sul Belvedere di Villa Rufolo con un concerto in esclusiva per l’Italia di Jérémie Rhorer alla guida della sua orchestra Le Cercle de l’Harmonie. “Per questa 73/a edizione – sottolinea il direttore artistico Gregoretti – il Festival torna a ospitare orchestre, direttori e solisti tra i più prestigiosi della scena internazionale,”. Venerdì 11 luglio (ore 20) ritorna un amato coro statunitense di voci bianche, le Uniting Voices Chicago dirette da Josephine Lee, punta di diamante di un’organizzazione musicale no-profit che dal 1956 promuove l’inclusione. Fine settimana da non perdere il successivo, con due orchestre e direttori di fama internazionale: sabato 12 luglio (ore 20) concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il suo nuovo direttore musicale Daniel Harding. Domenica 13 luglio (ore 21) arriva in esclusiva italiana la Mahler Chamber Orchestra con una superstar del pianismo come Yuja Wang. Sabato 19 luglio (ore 20), la Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung eseguirà il Quarto Concerto per pianoforte di Beethoven, col giovane giapponese Mao Fujita come solista. Giovedì 31 luglio (ore 21.30) si apre un trittico di appuntamenti tra jazz e altre musiche di oggi con il concerto di tre pianisti celebri come Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea dedicato a Oscar Peterson nel centenario della nascita. Uno degli appuntamenti più attesi del festival è il concerto all’alba in programma lunedì 11 agosto alle ore 5.15 con l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Giuseppe Mengoli che eseguirà l’ouverture dall’Olandese volante di Wagner, la Suite n. 1 delle musiche di scena per Peer Gynt di Edvard Grieg e la Quarta Sinfonia di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il festival si chiude lunedì 25 agosto con la Royal Philharmonic Orchestra guidata da Vasily Petrenko. “La musica classica concertistica – chiosa il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – può trovare qui in Campania, fra NAPOLI e Ravello, uno dei poli internazionali di sviluppo. Oggi chi vuole seguire un po’ di concertistica deve venire qui, al Festival di Ravello”.