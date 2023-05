Torna il seminario estivo promosso da Symbola. Tema: la forza dei territori per la transizione verde

La XXI edizione del Seminario Estivo di Symbola si terrà a Mantova dal 21 al 24 giugno. Si tratta, si legge nella presentazione del corso di “un viaggio unico nel mondo della sostenibilità, della bellezza, della creatività, del made in Italy, della ricerca e dell’innovazione; di un’occasione per coloro che vogliono bene all’Italia e per questo vogliono guardarla negli e trovare, in tutti i campi, le energie per affrontare le sfide che abbiamo davanti, a cominciare dalla transizione verde. Senza lasciare indietro nessuno”.

Quattro giornate di incontri

Le quattro giornate di “incontri, analisi, riflessioni e visioni” prenderanno il via mercoledì 21 giugno, alle ore 9,30 (al Teatro Scientifico Bibiena e alla Loggia del Grano) con “Mantova e la Sfida della Transizione Verde” e termineranno sabato 24, alle ore 9,30, con “Coesione è Competizione. La forza dei Territori per la Transizione Verde”. Tre saranno i rapporti che verranno presentati durante il seminario: “Artigiani del Futuro – 100 Storie”, “Piccoli Comuni e Alberi Monumentali d’Italia” e “Coesione è Competizione”. In collaborazione con il Festivaletteratura ci sarà anche uno spazio dedicato alla presentazione di due libri: “Processo a Francesco” di Padre Enzo Fortunato e “L’avvenire della memoria” di Antonio Calabrò.

Oltre cento relatori

Più di 100 relatori parteciperanno agli eventi. Tra questi Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola; Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari; Andrea Prete, Presidente Unioncamere; Mario Caldonazzo, Amministratore delegato Gruppo Arvedi; Francesco Starace, Partner Eqt Infrastructure; Catia Bastioli, Amministratore Delegato Novamont; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Regina De Albertis, Presidente Assimprendil Ance; Cristina Scocchia, Amministratore Delegato Illy; Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Nando Paglioncelli, Presidente Ipsos Italia. Sostegno economico ed organizzativo sarà dato anche dai molti partner che parteciperanno al Seminario.

I partner

Gruppo Saviola, oltre ad essere socio della Fondazione, è uno dei Main Partner del Seminario estivo. L’azienda nasce nel 1963 e quindi esattamente da 60 anni mette al centro rispetto e responsabilità, cardini su cui ruota il mondo Saviola. Eccellenza dell’azienda è il sistema di raccolta e rigenerazione del legno post-consumo per la realizzazione del Pannello Ecologico, primo al mondo a essere realizzato al 100% da legno riciclato.

Un altro main partner della XXI edizione del Seminario estivo di Symbola è Gruppo Tea, socio della Fondazione. L’azienda di Mantova si occupa della gestione di servizi pubblici essenziali come: acqua, ambiente, energia e molto altro ancora. Tea è una società benefit, partecipata da 57 Comuni.

Partner della XXI edizione del Seminario estivo di #Symbola è Fassa Bortolo, socio della Fondazione. Marchio storico nel mondo dell’edilizia, leader in Italia e tra i più affermati a livello internazionale, l’azienda offre una vastissima gamma di prodotti: malte e intonaci premiscelati, pitture, leganti e sigillanti, fino a cappotti termici e cartongesso. Un vero e proprio sistema costruttivo completo capace di rispondere a qualsiasi necessità del cliente. Persegue la qualità della materia prima al fine di garantire le migliori prestazioni possibili, nel rispetto dei territori e dei giacimenti.

Dirette su Internet

Durante i quattro giorni di seminario, inoltre, sarà possibile seguire gli appuntamenti in streaming attraverso il canale YouTube della Fondazione. Per conoscere il programma, scoprire le novità e partecipare agli eventi clicca qui e visita la pagina dedicata al Seminario Estivo di Symbola.