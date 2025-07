Torna in vita dopo 250 anni l’opera d’arte meccanica di sir Hamilton sull’eruzione del Vesuvio

Un’opera d’arte meccanica progettata nel 1775 per rappresentare l’eruzione del Vesuvio in Italia è tornata in vita per la prima volta, 250 anni dopo la sua concezione. Grazie alla tecnologia moderna e all’ingegno di due studenti di ingegneria dell’Università di Melbourne, il dispositivo è ora il fulcro della mostra “The Grand Tour” nella Biblioteca Baillieu dell’Università di Melbourne.

La mostra, inaugurata questa settimana, espone opere d’arte, archivi e manufatti provenienti dagli Archivi e dalle Collezioni Speciali dell’Università, esplorando il fenomeno culturale del Grand Tour del XVIII secolo. Tra i suoi punti salienti c’è il nuovo apparato del Vesuvio, un primo esempio di arte multimediale progettato da Sir William Hamilton, ambasciatore britannico alla corte di Napoli e Sicilia dal 1765 al 1800 e appassionato vulcanologo.

Il concetto originale di Hamilton combinava arte e ingegneria per simulare la spettacolarità visiva dell’attività vulcanica. Basato su un acquerello del 1771 intitolato “Veduta notturna di una corrente di lava” dell’artista italo-britannico Pietro Fabris, il dispositivo utilizza luce e movimento per animare le colate laviche e le esplosioni del Vesuvio. Sebbene non sia chiaro se il meccanismo sia mai stato costruito ai tempi di Hamilton, uno schizzo dettagliato conservato nella Biblioteca Municipale di Bordeaux ha fornito il modello per la sua ricostruzione moderna.

Il Dott. Richard Gillespie, curatore senior della Facoltà di Ingegneria e Tecnologia dell’Informazione, ha avviato il progetto e ne ha supervisionato lo sviluppo.

“È appropriato che, dopo esattamente 250 anni, i nostri studenti abbiano dato vita a questo progetto dormiente”, ha affermato.

“La mostra ha offerto l’occasione perfetta per ricreare l’apparato e renderlo accessibile al pubblico. È una meravigliosa opera di comunicazione scientifica. Le persone di tutto il mondo sono sempre state affascinate dall’immensa potenza dei vulcani”.

Xinyu (Jasmine) Xu, studentessa del Master in Meccatronica, e Yuji (Andy) Zeng, studente del Master in Ingegneria Meccanica, hanno trascorso tre mesi a costruire il dispositivo nel laboratorio per studenti di The Creator Space. Utilizzando materiali e tecnologie moderne, tra cui legno e acrilico tagliati al laser, illuminazione a LED programmabile e sistemi di controllo elettronico, hanno reinventato il design a orologeria di Hamilton per un pubblico contemporaneo.

“Il progetto ha offerto una vasta gamma di opportunità di apprendimento. Ho ampliato molte competenze, tra cui programmazione, saldatura e applicazioni di fisica”, ha affermato Xu.

Zeng ha affermato che il progetto ha offerto una nuova prospettiva sulle applicazioni dell’ingegneria meccanica.

“È stato un modo fantastico per sviluppare le mie capacità pratiche di problem-solving”, ha affermato. “Abbiamo comunque dovuto affrontare alcune delle sfide affrontate da Hamilton. La luce doveva essere progettata e bilanciata in modo che i meccanismi fossero nascosti alla vista”.

L’ingegnere di ricerca Andrew Kogios, che ha supervisionato gli studenti, ha affermato che il loro entusiasmo e la loro perseveranza hanno portato a un enorme sviluppo delle competenze.

“Dalla selezione dei materiali e dalla stampa 3D alla risoluzione dei problemi elettronici e al soddisfacimento dei requisiti, collaborare con Yuji e Xinyu è stato estremamente gratificante”, ha affermato il signor Kogios. “Esperienze come queste, che integrano i loro studi universitari, li preparano al meglio per i loro impegni futuri”.

La curatrice della mostra, Sally Foster, curatrice del Dipartimento Stampe e Disegni, ha affermato che l’Italia è stata una destinazione chiave del Grand Tour.

“Siamo entusiasti che il dispositivo del Vesuvio sia esposto in mostra. Sono sicura che sarà il successo della mostra”, ha dichiarato la signora Foster.

La mostra presenta anche materiale relativo alle attività di Hamilton a Napoli e sarà completata da un’esposizione che abbina i pezzi della Collezione di Libri Rari dell’Università con i minerali vulcanici della Collezione FA Singleton della Facoltà di Scienze della Terra.

La mostra Grand Tour è aperta al pubblico e rimarrà aperta fino al 28 giugno 2026.