Torna la Black Week di BMW

La BMW Black Week, dopo il successo e la popolarità dell’evento dello scorso anno, torna a novembre con una selezione ancora più ricca e ancora più ampia di funzioni e servizi offerti. Dal 24 novembre al 30 novembre compreso, i clienti potranno usufruire di sconti fino al 30% su un gran numero di servizi di BMW ConnectedDrive e su determinate funzioni del veicolo. La BMW Black Week è sempre stata un successo da quando si è tenuta per la prima volta nel 2017 e viene considerata la campagna ConnectedDrive di maggior successo del BMW Group. Durante l’edizione dello scorso anno dell’evento, in cui sono stati coinvolti 18 mercati internazionali, sono state generate oltre 19.400 vendite aggiuntive. I più venduti sono stati l’offerta BMW Service Inclusive e l’opzione High-Beam Assistant.

La Black Week è un evento molto atteso tra i clienti BMW anche quest’anno. Un totale di 19 mercati internazionali parteciperà alla settimana di promozioni dal 24 al 30 novembre. I clienti hanno buoni motivo per entusiasmarsi, con sconti fino al 30% disponibili durante la Black Week su tutti i prodotti ConnectedDrive. Inutile dire che questi includono servizi popolari come le informazioni sul traffico in tempo reale, oltre alla predisposizione per Apple CarPlay e al Connected Package Plus. Le promozioni durante la Black Week di quest’anno non includono offerte di prova gratuita di un mese o prodotti ConnectedDrive con rinnovo automatico.

La continua espansione della connettività verso un futuro digitale e privo di emissioni è, insieme alla guida automatizzata, una delle aree centrali di attività attraverso le quali il BMW Group sta portando avanti la trasformazione del settore della mobilità come parte della sua strategia.

