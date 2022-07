Torna la Festa del Pane a Casoria, weekend di eventi al Santuario di San Benedetto Abate

Le celebrazioni hanno preso il via lunedì 11 luglio con la messa in Santuario e la distribuzione dei pani benedetti – seguita dalla processione dalla Cappella della Mercede (in via Campanariello) sino alla sede parrocchiale di via S. Benedetto, 42 – e si chiuderanno questo weekend dopo tre serate di eventi artistici e gastronomici. Si parte domani sera con il gruppo Agorà per poi proseguire sabato con l’esibizione di Giuseppe Sannino e concludere domenica con le gag del comico napoletano Antonio Fiorillo.

Sponsor degli eventi Euronics Gruppo Tufano (Cafarelli), Lete, Insolid architettura & design, C&C Centro stampe s.r.l. e Bar Iorio.