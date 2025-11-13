Torna la festa della Lega Lombarda, Romeo: il Nord sia al centro

Milano, 13 nov. (askanews) – Dopo 6 anni torna l’appuntamento con la festa nazionale della Lega Lombarda, che si terrà il 21-22-23 novembre a Castelcovati (BS) presso il centro sportivo di via Aldo Moro. “Un appuntamento politico e di coesione fortemente voluto dal senatore Massimiliano Romeo”, spiega una nota del segretario regionale della “Lega Lombarda Salvini”.

Dopo lo stop dovuto al Covid, la festa non si era più tenuta ma ora, dice ancora Romeo “sarà una tre giorni per ritrovarsi, per stare insieme e per confrontarsi. Ci sarà la nostra base territoriale, ci saranno i nostri sindaci e amministratori, che hanno il polso dei rispettivi territori e sono sempre in prima linea, ci saranno i nostri giovani, che rappresentano il nostro futuro, e naturalmente ci saranno i nostri consiglieri e assessori regionali, con il Governatore Attilio Fontana, e i nostri parlamentari e i nostri ministri, con la chiusura domenica pomeriggio con l’intervento del nostro segretario Matteo Salvini”.

L’ala nordista del partito cerca dunque anche così di correggere la rotta della Lega, sempre più caratterizzata dai temi della destra ed esposta alle incursioni di Roberto Vannacci. Contro le sortite del generale si sono espressi nei giorni scorsi tutti i governatori del Nord, oltre a Fontana anche Zaia e Fedriga. Ma il tema politico nel Carroccio è preesistente all’ingresso del generale: “Vannacci ha ‘salvato’ il risultato delle ultime Europee perchè in quel momento rappresentava una novità, ma ormai la Lega è tornata alle percentuali di quando era solo il partito del Nord, avendo però perso la sua anima”, spiega un parlamentare. Ecco allora che anche con iniziative come quella della festa della Lega Lombarda i ‘nordisti’ cercano di riacquistare centralità, confortati dai dati della Lombardia (“Con Attilio Fontana che è tornato ‘leghista’ stiamo recuperando”, assicurano) e in attesa di capire cosà vorrà fare Luca Zaia una volta concluse le elezioni in Veneto.

Intanto Romeo sottolinea: “Il prossimo weekend avremo tre giorni per discutere della nostra Lombardia e del Nord, che abbiamo riportato al centro del dibattito politico. Siamo alla vigilia di grandi momenti per la nostra regione: si avvicina la firma della prima pre intesa sull’autonomia differenziata. E siamo ormai vicinissimi alle Olimpiadi Invernali, un evento planetario voluto e portato qui dalla Lega. Parleremo di questo e di altro, ci confronteremo, raccoglieremo e lanceremo idee e proposte, anche sulla base della Carta della Lombardia e per il Nord, presentata due mesi fa a Pontida e sottoscritta da migliaia di cittadini lombardi”.