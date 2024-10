Torna la grande musica al PalaSele di Eboli

Manca ormai solo una settimana alla partenza della nuova stagione al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 produzioni. Un grande autunno/inverno live sul palco pop della Campania: da novembre 2024 a febbraio 2025 attese 10 star per 12 appuntamenti da non perdere, tra grandi ritorni. Le luci sul palco di Eboli si riaccenderanno ‪sabato 2 novembre‬ con «Autoritratto – I Concerti Evento» di Renato Zero. Prodotto da Tattica, lo show sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti nell’ultimo album «Autoritratto». Biglietti disponibili su ‪vivaticket.com‬ e in tutti i punti vendita Vivaticket. A seguire, mercoledì ‪13 novembre‬ il grande ritorno di Laura Pausini con il «Laura Pausini World Tour Winter 2024». L’ultimo capitolo di questo storico e imponente live, organizzato e prodotto da Friends&Partners, farà come unica tappa in Campania Eboli (biglietti disponibili su Ticketone). Per la prima volta calcherà il palco di Eboli Tananai venerdì ‪15 novembre‬ per l’unica tappa in Campania del «CalmoCobra Live 2024». Il tour segue l’uscita del nuovo album. Scritto e interpretato da Tananai stesso, è il secondo album dell’artista dopo il successo del primo progetto discografico «RAVE, ECLISSI». I biglietti sono disponibili su Ticketone. Partirà dal PalaSele la nuova avventura live di Alessandra Amoroso, il «Fino a qui in tour», 13 date nei palasport delle principali città italiane. L’artista farà tappa a Eboli ‪domenica 1 dicembre‬. I biglietti sono disponibili su Ticketone. ‪Dopo il grande successo del suo concerto – evento allo stadio Maradona di Napoli lo scorso giugno, Nino D’angelo torna dal vivo con «I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!” con cui per la prima volta abbraccerà il popolo della sua musica al PalaSele in una doppia data: già sold out il concerto del 7 dicembre, l’artista replicherà anche l’8 dicembre. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali.‬ Raddoppia anche l’appuntamento con Gigi D’Alessio atteso a Eboli ‪domenica 15 e lunedì 16 dicembre‬. I biglietti di Gigi PalaSport, prodotto da GGD, Friends & Partners, sono disponibili su ‪Ticketone.it‬ e nei punti vendita abituali. A distanza di 6 anni dall’ultimo show al PalaSele, venerdì ‪20 dicembre‬ Gianna Nannini riabbraccia il suo pubblico in Campania a Eboli, unica tappa in regione, con «Sei nell’anima tour – European Leg». I biglietti sono disponibili su Ticketone. Nel 2025 il primo a calcare il palco del PalaSele sarà Lazza, con il «Locura Tour» ‪domenica 12 gennaio‬. Per la prima volta live al PalaSele giovedì ‪23 gennaio‬, Il Volo fa tappa a Eboli con «Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport», il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners. I biglietti per la data di Eboli, unica tappa in Campania, sono disponibili su Ticketone. Riprogrammata l’attesa tappa al PalaSele di «Mare Fuori Il Musical»: inizialmente prevista per ‪sabato 8 febbraio‬, la data si posticipa a ‪sabato 22 febbraio 2025‬. I biglietti precedentemente acquistati restano validi (o è possibile chiedere il rimborso presso lo stesso circuito di vendita entro ‪il 31 ottobre 2024‬) e le prevendite per la nuova data sono già disponibili su Ticketone, Vivaticket e nelle prevendite abituali. Lo show diretto da Alessandro Siani e ispirato alla fiction tv torna a grande richiesta con un tour che vedrà protagonisti del musical alcune delle star della fortunata serie. Non mancheranno altre sorprese per il prossimo anno live al PalaSele, nell’attesa anche del gran ritorno dei Negramaro che hanno già annunciato la tappa a Eboli il 14 ottobre con «Negramaro Palasport 2025».