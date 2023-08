Torna la Neapolis Marathon, 21 km tra mare e Vesuvio. Appuntamento il 1° ottobre a piazza del Plebiscito

Partenza e arrivo da piazza del Plebiscito, spettacolari passaggi sul lungomare con vista sul Vesuvio, Castel dell’Ovo, le fontane della Sirena e del Sebeto, il transito lungo il molo San Vincenzo, il Maschio Angioino e il teatro San Carlo: è una sorta di viaggio tra alcune delle meraviglie di NAPOLI il percorso voluto dagli organizzatori della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara che per il terzo anno consecutivo riporta la maratona nella citta di Partenope, in programma domenica primo ottobre, quando insieme alla prova sulla tradizionale distanza dei 42,195 km si disputeranno anche la mezza maratona (21,097 km) e la Sea Run non competitiva (su un percorso di 12 km che avrà anch’essa partenza e arrivo a piazza del Plebiscito). Ma quello proposto dalla Ssd Neapolis Marathon del presidente Maurizio Marino e dal direttore tecnico Ottaviano Andriani, è soprattutto un tracciato estremamente scorrevole, con pochissimi saliscendi e soprattutto lunghi tratti totalmente pianeggianti e senza curve, a riprova di un percorso che si sposa ancora una volta con l’esigenza di permettere ai big di segnare tempi ragguardevoli e ai tanti appassionati di poter concludere la prova senza problemi. Anche per questa ragione, per l’edizione del primo ottobre gli organizzatori hanno richiesto e ottenuto la possibilità di allungare fino a sei ore il tempo massimo per chiudere la gara.