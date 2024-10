Torna la Neapolis Marathon, 3mila atleti da tutto il mondo

li atleti provenienti da tutto il mondo si ritroveranno a Napoli domenica 13 ottobre per la quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon. La festa del podismo partirà e arriverà in piazza Plebiscito e si snoderà lungo un percorso di 42,195 km che attraverserà il lungomare Caracciolo, costeggiando Castel dell’Ovo con sullo sfondo il Vesuvio, il Molo San Vincenzo, passando davanti al Teatro San Carlo. Un circuito che i circa 3mila iscritti percorreranno per due volte. «La maratona di Napoli è diventata un appuntamento riconosciuto a livello internazionale – ha affermato il sindaco, Gaetano Manfredi – con una partecipazione amplissima. Sarà una bellissima giornata di sport fra le bellezze di Napoli ed è un modo ulteriore per riappropriarsi della città e farla conoscere ai tanti che vengono qui a correre da tutto il mondo». Nella stessa giornata si correranno anche la Mezza Maratona, sui 21,097 km, e l’Autostrade per l’Italia Sea Run, corsa non competitiva che si snoderà su un tracciato di 12 km. Testimonial della manifestazione è Maria Guida, campionessa europea di maratona a Monaco di Baviera 2002. Ma l’appuntamento per gli appassionati inizia venerdì 11 ottobre con il Villaggio, in piazza Plebiscito, dove verranno consegnati i pacchi gara e saranno allestiti circa trenta stand riservati a sponsor e aziende specializzate. «Non è stato lasciato nulla al caso – ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore, Maurizio Marino – grazie anche all’esperienza maturata in questi anni da una squadra sempre più rodata. Anche i numeri sono dalla nostra parte: abbiamo registrato un aumento degli iscritti pari a circa il 30 per cento e, oltre a quasi tutte le regioni italiane, saranno presenti runner provenienti da trenta diverse nazioni e da tutti i continenti». Ad ogni atleta che taglierà il traguardo sarà consegnata la nuova medaglia realizzata per l’occasione da Lello Esposito che proporrà l’effige della sirena Partenope. I podisti potranno contare anche sul supporto di una nutrita squadra di pacer, oltre 40 elementi, capaci di cadenzare il passo-gara sia della maratona che della mezza maratona. Sabato 12 ottobre sono invece in programma due momenti dedicati alla passeggiata sportiva, nell’ambito del programma Neapolis Discovery, sempre con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito. Novità dell’edizione 2024 della manifestazione sportiva, il premio dedicato alla memoria di Gian Piero Ventrone, preparatore atletico di tanti campioni del calcio. A ricevere il premio è stato Alessandro Sibilio, detentore del primato nazionale nei 400 ostacoli realizzato ai Campionati europei di atletica di Roma 2024 dove ha conquistato la medaglia d’argento. Alla presentazione dell’evento sportivo, tra gli altri, hanno partecipato l’assessore allo sport, Emanuela Ferrante,e rappresentanti del Coni e della Federazione di atletica leggera.