Torna la Notte Europea dei Musei: sabato 14 maggio dopo il tramonto visite guidate al costo di 1 euro

Sabato 14 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

“La Direzione regionale Musei Campania – si legge in una nota – anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta quest’anno alla diciottesima edizione, con l’apertura serale dei musei e siti in tutta la regione al costo simbolico di 1 euro – eccetto le gratuità previste per legge- che sarà arricchita da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid, per promuovere insieme le attività degli Istituti e favorire la conoscenza del patrimonio museale. Visite guidate a collezioni e mostre, concerti, performance artistiche saranno un’occasione condivisa per vivere i musei e il patrimonio culturale di sera, con un orario eccezionalmente prolungato, partecipando alle iniziative in programma”.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (cultura.gov.it/evento/notteeuropeadeimusei-2022), sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (musei.campania.beniculturali.it) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees.

In allegato comunicato, programma iniziative e prospetto orari di apertuta dei musei e luoghi della cultra della DR Musei Campania.

Il Programma

Gli orari