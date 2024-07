Torna la Partita del Cuore, mercoledì su Rai1 cantanti contro politici

La partita del Cuore torna su Rai 1 e si trasforma anche in grande evento musicale. Mercoledì 17 luglio, a partire dalle 21.25 dallo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia, in prima serata su Rai 1 per la 33ª edizione scenderanno in campo le stelle della musica e i politici:: quelli della Nazionale cantanti e quelli della Nazionale della politica per un match che si preannuncia carico di emozioni. I proventi dell’evento, che vede la conduzione di Eleonora Daniele, saranno destinati a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti e per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Un restyling doveroso, fresco e accattivante quello che assume “Partita del Cuore” in occasione del ritorno nel contesto televisivo in onda sulla rete ammiraglia della Rai. Non solo la responsabilità importante nell’abbracciare il pubblico della fascia prime time, ma la volontà di offrire anche 90 minuti di divertente ed intenso spettacolo con un unico grande scopo comune: la solidarietà. Un’altra stella però brillerà, facendo battere i cuori all’unisono: la musica. Sono moltissimi i nomi degli artisti che, per l’occasione, faranno cantare il pubblico allo stadio e da casa. Dall’inconfondibile voce internazionale di Al Bano alla grinta inarrestabile di Rita Pavone, la maestosità di Riccardo Cocciante fino alla sensibilità e la capacità di emozionare di Paolo Vallesi, Amara e Simone Cristicchi. Un viaggio tra le emozioni della vita che culminerà con un altro viaggio fantastico attraverso il magico mondo di Edoardo Bennato.

La telecronaca della Partita del Cuore è affidata alla prima voce della Nazionale Alberto Rimedio, grazie a Rai Sport. A bordo campo, per le dichiarazioni a caldo dalle due panchine, una inviata speciale, anzi più di una, grazie alle sue “molteplici imitazioni”: Francesca Manzini. A Laura Barth è stata assegnata la postazione Svar Corner, per mostrare gli highlights degli “svarioni” più divertenti durante la partita; mentre ad Alessandra Tripoli saranno affidati i commenti social. La regia è di Angelo Carosi. A Marcella Sullo, a Francesco Repice con la partecipazione di Chiara Carcano, sarà affidata la radiocronaca su Rai Radio1. Nel corso della serata, nell’intervallo tra primo e secondo tempo, sarà ricordato il grande e istrionico cantautore Pino D’Angiò, socio fondatore della Nazionale Cantanti, scomparso il 6 luglio 2024. È già attivo, e lo sarà fino alla messa in onda su Rai1, mercoledì 17 luglio, il numero solidale 45585 dedicato al progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito a circa tremila famiglie che da tutta Italia, e da oltre 40 Paesi nel mondo, raggiungono ogni anno la capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di Rai Per la Sostenibilità-ESG attraverso il supporto informativo dei canali editoriali Rai dal 12 al 17 luglio. Sotto la guida di Mister Albano hanno confermato, per Nazionale Cantanti, la propria presenza alla 33° Partita del Cuore il Presidente e Capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even. Il Capitano della Nazionale della Politica sarà Il Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana e i due mister d’eccezione saranno il Presidente del Senato Senatore Ignazio La Russa e il Senatore Pier Ferdinando Casini, Presidente dell’Inter Parlamentare Italiana. Il programma “La Partita del Cuore” è prodotto da Gian Luca Pecchini e Settimio Colangelo sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, già direttore musicale dal 2020 del Festival di Sanremo e da sempre innamorato dell’Aquila.