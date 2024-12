Torna la rassegna “Tu scendi dalle Scale” – Tema 2024: “Panorami e racconti per una città vivibile… oltre il centro storico”

Torna la Rassegna “Tu scendi dalle Scale“, giunta alla sua tredicesima edizione, una manifestazione che celebra la bellezza unica delle storiche scale di Napoli e dei panorami che abbracciano le sue aree collinari.

Da domenica 8 dicembre al 6 gennaio 2025, il festival offre un ricco calendario di racconti che invitano cittadini a riscoprire una Napoli “oltre il centro storico”.

Organizzata e autofinanziata dal Coordinamento delle Associazioni per le Scale di Napoli, insieme a cittadini, la rassegna promuove percorsi alternativi per alleggerire il carico antropico sul centro storico e valorizzare luoghi spesso trascurati, ma di straordinaria importanza storica e paesaggistica.

Il tema di quest’anno, “Panorami e racconti per una città vivibile”, sottolinea l’urgenza di un turismo sostenibile e di un’attenzione rinnovata alla qualità della vita urbana.

Le scale di Napoli: patrimonio da vivere

Le scale di Napoli non sono solo un elemento architettonico, ma un vero e proprio tesoro che unisce quartieri, storie e paesaggi. Con oltre 200 percorsi distribuiti tra il centro e le colline, queste vie pedonali rappresentano un’alternativa sostenibile per scoprire la città e i suoi punti di vista mozzafiato.

Il programma della XIII edizione

Un mese di iniziative in 12 appuntamenti dall’8 dicembre al 6 gennaio

Un invito al cambiamento

Attraverso questa rassegna, il Coordinamento delle Associazioni per le Scale di Napoli vuole sensibilizzare cittadini, istituzioni e turisti sul valore delle aree collinari e dei percorsi pedonali. Napoli non può essere solo il suo centro storico: è una città policentrica, un intreccio di paesaggi e racconti che meritano di essere vissuti e rispettati.

Riscopri Napoli, cammina le sue scale, vivi i suoi racconti.

Sabato 7 dicembre e Domenica 8 Dicembre ore 11.00

Piazzale di San Martino

Spettacolo itinerante dalla Pedamentina alla Pignasecca con prosa, danza e musica

“Come l”acqua che scorre …prosa fluida in Pedamentina”

A cura di Gente Green aps

Prenotazione whatsapp 3914143578

gentegreenaps@gmail.com

Sabato 14 Dicembre ore 10,15

“Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello”

Partenza ore 10,30.

Via Foria angolo Via Michele Tenore.

A passeggio dalle scale di Via Michele Tenore, passando per S. Maria degli Angeli alle Croci, fino al Paradisiello.

A cura di Marinella Di Martino in collaborazione con Gente Green aps

Contributo associativo tesseramento

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: WhatsApp 347 6355343

gentegreenaps@gmail.com

Domenica 15 Dicembre ore 10.30

“Dadapolis…a passeggio con il libro di Fabrizia Ramondino” dalla Collina del Vomero al centro antico- Cacciottoli -Sant’Antomio ai Monti.

Piazza Fanzago -angolo Viale Michelangelo

A cura di Gente Green aps

Prenotazione whatsapp 3914143578

gentegreenaps@gmail.com

Domenica 15 dicembre ore 9.45

Da San Martino a Santa Lucia

mindfulness experience e le “scale delle meraviglie”

passeggiata consapevole attraverso le scale del Petraio

passando per Monte Echia e Pizzofalcone.

Cinquecentotre gradini tra paesaggi mozzafiato.

Camminiamo… senza più alcuna fretta.

A cura di ass. LiberaMente

Info whatsapp: 3316028301

Sabato 21 Dicembre

Sabato 21 dicembre ore 10.30

“ ‘A Maronn c’ accumpagne”

Itinerario sui luoghi mariani a Capodimonte, tra storia, riti e tradizioni.

Partenza Scale di Vico Santa Maria delle Grazie (adiacenza civ. 15 di Via Capodimonte)

Amici del Real Bosco di Capodimonte

-Contributo associativo

-Prenotazione obbligatoria

-Contatti 3209431770

amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com

Sabato 21 Dicembre ore 9,45

“La Napoli delle origini in bicicletta”

Appuntamento in piazza Plebiscito

Fiab Napoli CICLOVERDI

contatti: 33875/3019

cicloverdiposta@gmail.com

Giovedi 26 Dicembre 2024 ore 11.00

Piazzale di San Martino

Spettacolo itinerante dalla Pedamentina alla Pignasecca con prosa, danza e musica

“Come l”acqua che scorre …prosa fluida in Pedamentina”

A cura di Gente Green aps

Prenotazione whatsapp 3914143578

gentegreenaps@gmail.com

Sabato 28 dicembre 10.30

“Verso nuovi sguardi sulla città”

Passeggiata da piazza Montesanto al Parco dei Quartieri Spagnoli.

Itinerario guidato alla scoperta di un territorio ricco di testimonianze d’arte e di storia.

Dal popolare quartiere della Pignasecca, risaliamo lungo i percorsi verticali della città collinare alla scoperta di luoghi, chiese, vicoli densi di memorie fino a giungere al parco dei Quartieri Spagnoli, realtà innovativa voluta fortemente dalla “ comunità del parco” sul luogo dell’imponente complesso dell’ex monastero della Trinità delle Monache.

A cura dell’Associazione Napoletana Beni Culturali

Appuntamento Piazza Montesanto

Info e prenotazioni: whatsapp 3358236123

ass.benicult@gmail.com

Previsto contributo di liberalità

Sabato 4 gennaio 2024, ore 9:45

“Una nobile discesa verso la chiesa della Duchessa”

Dalle Scale Pontano alla Chiesa di Santa Maria in Portico

Un sontuoso palazzo con ampi cortili, giardini, uliveti e vigneti che si estendono fino alla collina del Vomero.

Una duchessa, Felice Maria Orsini di Gravina, che lascia in eredità ai lucchesi Chierici regolari della Madre di Dio parte delle sue proprietà che si trasforma poi in una chiesa la cui facciata prospetta scenograficamente sul mare. Ammireremo l’immagine miracolosa della Vergine di Santa Maria in Portico e il più antico complesso presepiale costituito da figure a grandezza umana in manichini lignei, con le teste in “tela-plastica”, realizzato da Pietro Ceraso nel 1647.

A cura di: locusiste LUOGHI e MEMORIA

Appuntamento: Corso Vittorio Emanuele, angolo via Tasso, ore 9:45.

Info e prenotazione obbligatoria:

locusisteinfo@gmail.com

locusisteinfo@gmail.com

3472374210 (prenotazione solo tramite messaggio Whatsapp). Previsto contributo organizzativo.

Lunedì 6 gennaio ore 11,00

Da Via Foria a Capodimonte, attraverso il Moiariello

“Fate Munacielli e Belle ‘Mbriane”

A cura dell’Associazione Gentle Green Events

prenotazione obbligatoria:

gentlegreenevents@gmail.com