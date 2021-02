Torna l’Annuario marittimo della Campania. Da oltre mezzo secolo radiografa il settore nella regione

“Un occhio in più sul mondo marittimo-portuale”: questo lo slogan dell’edizione 2021 dell’Annuario Marittimo-Regione Campania, una pubblicazione che conta ben 64 anni di vita. L’Annuario Marittimo e’ nella tradizione e storia della editoria marittima in Campania ed unica nel suo genere. Autentico strumento di lavoro, esso ripropone per il 64 anno consecutivo di vita, il suo contenuto aggiornato: 3.000 nominativi suddivisi in 115 categorie. Il volume, in vita da oltre mezzo secolo, contiene una minuziosa, precisa e completa rassegna di tutti gli operatori delle attività marittime della Campania, elencati per categorie: dagli armatori, ai cantieri navali e nautici, dalle agenzie marittime a quelle turistiche, dalle officine navali ai mediatori marittimi, enti, bacini di carenaggio, forniture navali di medicinali, viveri. Nata da un’idea di Antonio Scotto Pagliara, e’ nell’anno 1958 che viene data alla stampa la prima edizione dell’ “Annuario Marittimo di NAPOLI”, oggi è il nipote Antonio a dirigerlo. Alla sua seconda edizione venne poi rinominato: “Annuario Marittimo – Regione Campania” una rassegna completa di tutti gli operatori delle attività marittime della Campania.