Torna l’ecobonus, dal 10 gennaio al via le prenotazioni per i veicoli green

Dalle 10 del 10 gennaio riaprono le prenotazioni per l’Ecobonus per i veicoli non inquinanti. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy precisando che, con il nuovo anno sono di nuovo disponibili 630 milioni di euro per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). Le risorse disponibili, previste sia dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 6 aprile 2022 che dalla Legge di Bilancio 2021, sono ripartite: 190 milioni per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro (elettrici); 235 milioni per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro (ibridi plug – in); 150 milioni per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro (a basse emissioni). Il 5% di questi importi sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio. Per motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e: 5 milioni per i veicoli non elettrici; 35 milioni per i veicoli elettrici. Per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 elettrici: 15 milioni. I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus.mise.gov.it.Ecobonus: dal 10 gennaio al via prenotazioni per veicoli green, 630 mln per il 2023