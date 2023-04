Torna l’evento “Italiane in Germania”

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Ambasciata d’Italia a Berlino ha ospitato il secondo appuntamento di “Italiane in Germania”, serie dedicata alle connazionali che vivono, lavorano e si sono affermate nel Paese, contribuendo allo sviluppo economico, scientifico, culturale e sociale. Come comunica la stessa Ambasciata, dopo l’evento dedicato lo scorso anno alle donne nelle scienze, la serata 2023 è riservata alle arti.

Quattro artiste italiane hanno raccontato il loro percorso professionale e discusso, moderate da Lucia Conti de “Il Mitte”, del ruolo delle donne nel mondo dell’arte. Sono stati ospiti in Ambasciata l’artista Rosa Barba, l’arpista Loredana Gintoli, la coreografa Sofia Nappi – tutte attive in Germania – e la compositrice Lucia Ronchetti, al momento Fellow al Wissenschaftskolleg zu Berlin. L’incontro è stato accompagnato da alcuni momenti musicali affidati alla stessa Gintoli. “È difficile trovare un settore nel quale le Italiane non si siano contraddistinte e non abbiano dimostrato la loro professionalità, sempre accompagnata da impegno e profonda passione. Perché le Italiane in Germania fanno la differenza”, dice l’ambasciatore Armando Varricchio. Il loro lavoro esula dalla sola dimensione artistica e diventa strumento di promozione del “Made in Italy” in un mondo, come quello tedesco, che parla sempre più italiano, commenta Varricchio.