Torna Milano SOUL Festival: “Ricostruire la fiducia tra noi”

La co-curatrice Cantoni Mamiani presenta l’evento sulla spiritualità

Milano, 27 feb. (askanews) – “Milano SOUL Festival 2025 è la sua seconda edizione. Abbiamo avuto una prima edizione nel 2024 sul tema della meraviglia, quest’anno il tema sarà la fiducia come possibile trama di un noi. Milano SOUL Festival nasce con l’idea di creare uno spazio di riflessione, di rallentamento, di condivisione di alcuni elementi fondamentali per l’essere umano che sono legati alla nostra spiritualità e alla nostra parte più sottile. L’idea di lavorare sul tema della fiducia, che apparentemente può essere un tema abbastanza personale, individuale, invece per noi è importante soprattutto in questo momento storico, per portarlo a livello sociale, a livello di comunità, proprio con l’idea di una trama, di una trama che tesse le relazioni possibili di una comunità che ha bisogno di tornare a condividere delle riflessioni profonde e di costruire insieme e co-costruire e condividere contenuti che richiamano parti, diciamo, che vengono poco approfondite in questo momento storico”. Valeria Cantoni Mamiani, co-curatrice della manifestazione, ha presentato così la nuova edizione di Milano Soul Festival, evento in programma dal 19 al 23 marzo, dedicato alla spiritualità nelle sue tante accezioni.Per noi è una sorta di resistenza quella che stiamo facendo con SOUL siamo molto contenti che la città di Milano nel primo anno abbia reagito in maniera così entusiasta, speriamo che lo faccia anche quest’anno, ci sono tanti appuntamenti, più di 60 appuntamenti, 90 ospiti tra filosofi, teologi, musicisti, antropologi, economisti, persone che si occupano di finanza, sociologi, per cui abbiamo cercato, perché la fiducia si presta appunto a ogni campo del sapere e della vita dell’essere umano”.