Torna “Napoli Racconta Napoli” con Salvatore Esposito, Gigi D’Alessio e altri protagonisti

Saranno disponibili ogni giovedì, a partire dal primo maggio, sulle piattaforme on line e social di Masardona, le puntata della seconda stagione di ” Napoli Racconta Napoli – Special Delivery”, un nuovo ciclo di episodi dedicati alla città. La docuserie, ideata da Salvatore e Cristiano Piccirillo, quarta generazione della famiglia fondatrice di Masardona, è prodotta dall’agenzia partenopea Bread and Network e prosegue l’obiettivo del brand di portare avanti, anche in chiave narrativa e culturale, la sua missione di promozione del territorio. La prima stagione del progetto ha visto protagonisti i volti storici della Napoli imprenditoriale e artigianale come Ferrigno, Mimì alla Ferrovia, Marinella, Attanasio, L’Antiquario e Gay-Odin. La seconda stagione accende, invece, i riflettori su figure della cultura pop contemporanea, artisti e personaggi che raccontano Napoli con linguaggi nuovi e autentici: dall’attore Salvatore Esposito, Genny Savastano in Gomorra, a Antonio Nocera, artista di fama internazionale. Dal designer e illustratore di progetti che uniscono arte, moda e cultura pop, Gianpiero D’Alessandro, al produttore Dat Boi Dee, voce della scena musicale urbana napoletana. Dall’attrice e icona del teatro partenopeo Marisa Laurito al cantautore simbolo della musica napoletana in Italia e nel mondo Gigi D’Alessio. Ogni episodio è costruito come un racconto diretto, vero, fatto di emozioni, visioni e memoria. Il gesto simbolico della consegna del Battilocchio diventa il filo conduttore di un format che intende omaggiare Napoli con autenticità e amore. ” Napoli racconta Napoli – spiegano i fratelli Piccirillo – è un progetto editoriale e audiovisivo nato per restituire una narrazione più vera del capoluogo partenopeo, lontana dai luoghi comuni e dai cliché turistici. Un omaggio a Napoli e alle persone straordinarie che la rendono ciò che è. Siamo onorati di condividere queste storie che sono la vera essenza della nostra città, ben lontane dai soliti stereotipi o panorami da cartolina. Un racconto corale che, come già avvenuto con il libro fotografico Napoli24 Carati, nato per celebrare gli ott’anni del brand, vuole essere un atto d’amore verso una città che non smette mai di sorprendere. Il teaser sarà online dal 24 aprile sul sito ufficiale www.napoliraccontanapoli.it e sui profili social ufficiali del brand.