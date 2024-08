Torna Procida Festival, riapre dopo 40 anni la villa di Elsa Morante

Torna, dal Dal 18 al 22 settembre, il Procida Film Festival, giunto alla dodicesima edizione, che animerà l’isola flegrea con proiezioni, incontri, eventi dedicati alla settima arte. La prima novità di quest’anno è il direttore artistico, Beppe Convertini, attore e conduttore radiotelevisivo, attualmente impegnato con Azzurro storie di mare in onda su Rai1 e Lido Asiago 10 su Radio Rai 2. Al centro della manifestazione, un concorso di cortometraggi, documentari e cartoon, tra gli oltre 1.500 giunti da tutto il mondo, legati al tema della valorizzazione del territorio. Due sezioni speciali saranno dedicate una ad opere realizzate da studenti di cinema, l’altra a lavori che affrontano un tema sociale connesso ai cambiamenti ambientali, quello della solastalgia. A valutarli e assegnare i relativi premi per ogni categoria, una giuria d’eccezione composta dalla produttrice Paola Lucisano, dall’attore Fabio Troiano, dall’attrice e regista Michela Andreozzi e dal casting director Armando Pizzuti. Due importanti ricorrenze saranno celebrate durante i giorni del festival. Per il centenario della nascita di Marcello Mastroianni, sarà allestita una mostra fotografica a lui dedicata, curata da Daniele Luxardo, nel complesso monumentale di Santa Margherita Nuova, e per i 30 anni del film Il Postino, che fu girato in un’incantevole spiaggia di Procida , sarà proiettato Il mio amico Massimo, opera di Alessandro Bencivenga dedicata a Troisi. Un appuntamento molto atteso sarà quello della riapertura, dopo quarant’anni, dei grandi giardini e della splendida terrazza vista mare della storica Villa Eldorado, villa di Elsa Morante, luogo da lei particolarmente amato, così come l’isola di Procida, in cui ha ambientato il suo capolavoro L’isola di Arturo. Tante le star del cinema italiano che parteciperanno al Festival. Tra tutti, il primo nome confermato è quello della madrina, Ornella Muti, che porterà in scena lo spettacolo Passioni Ribelli. Il Procida Film Festival è sostenuto dal Comune di Procida, dalla Campania Film Commission, dalla Regione Campania e dal Mic, il ministero della Cultura.